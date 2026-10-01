Який рамний позашляховик купити в Україні: моделі та ціни

Ineos Grenadier 2026 року. Фото: Ineos

Український авторинок пропонує широкий вибір міцних машин для важких умов експлуатації. Багато водіїв віддають перевагу саме міцній лонжеронній конструкції, яка гарантує довговічність під час їзди за межами асфальту. Сучасні автомобілі з серйозними можливостями поєднують високу прохідність, потужні двигуни та комфортабельні салони. Наразі в українських автосалонах можна вільно придбати щонайменше п'ять яскравих представників цього класу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на AUTO.RIA.

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Бюджетний сегмент

Найдоступнішим варіантом у добірці став корейський KGM Rexton за ціною від 1 650 000 грн. Автомобіль довжиною 4 850 мм має колісну базу 2 865 мм та дорожній просвіт 224 мм. Під капотом працює 2,2-літровий турбодизель на 202 к.с. і крутним моментом 441 Нм, що робить його чудовою альтернативою дорожчим видам транспорту.

Японський Mitsubishi Pajero Sport коштує від 1 835 000 грн і пропонує просунутий повний привод Super Select 4WD-II. Машина довжиною 4 840 мм має найкоротшу в огляді колісну базу 2 800 мм та кліренс 218 мм. Модель оснащено 3-літровим бензиновим атмосферним мотором V6 потужністю 209 к.с.

Японська класика

Ще одним яскравим представником японського автопрому став Toyota Land Cruiser Prado за ціною від 2 548 137 грн. Кузов довжиною 4 925 мм має колісну базу 2 850 мм та дорожній просвіт 221 мм. Модель є одним із найближчих конкурентів для Pajero за габаритами.

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Покупці можуть обирати між 2,8-літровим турбодизелем на 205 к.с. з крутним моментом 500 Нм або бензиновим турбомотором 2,4 л потужністю 282 к.с. Дизельний варіант приваблює високою тягою, а бензиновий пропонує кращу динаміку.

Західні рамники

Американський Jeep Wrangler коштує від 3 191 000 грн і пропонує нерозрізні мости та знімні елементи кузова. Довжина автомобіля становить 4 882 мм, колісна база досягає 3 008 мм, а кліренс дорівнює 242 мм. Позашляховик приводиться в рух 2-літровим бензиновим турбомотором на 272 к.с.

Британський Ineos Grenadier став найдорожчим учасником огляду з ціною від 3 634 594 грн. Автомобіль довжиною 4 895 мм має базу 2 922 мм і найбільший кліренс 264 мм. Модель пропонує дизельний мотор BMW на 249 к.с. з 550 Нм або бензиновий варіант на 286 к.с. з 450 Нм.

Вибір нових рамних позашляховиків в Україні не обмежується п'ятьма моделями. Автосалони також пропонують інші крайні альтернативи, від компактного Suzuki Jimny до дуже дорогого розкішного Mercedes-Benz G-Class.

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