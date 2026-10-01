Какой рамный внедорожник купить в Украине: модели и цены

Ineos Grenadier 2026 года. Фото: Ineos

Украинский авторынок предлагает широкий выбор надежных машин для тяжелых условий эксплуатации. Многие водители отдают предпочтение именно прочной лонжеронной конструкции, которая гарантирует долговечность при езде за пределами асфальта. Современные автомобили с серьезными возможностями сочетают в себе высокую проходимость, мощные двигатели и комфортабельные салоны. Сейчас в украинских автосалонах можно свободно приобрести как минимум пять ярких представителей этого класса.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.

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Бюджетный сегмент

Самым доступным вариантом в подборке стал корейский KGM Rexton по цене от 1 650 000 грн. Автомобиль длиной 4 850 мм имеет колесную базу 2 865 мм и дорожный просвет 224 мм. Под капотом работает 2,2-литровый турбодизель мощностью 202 л.с. и крутящим моментом 441 Нм, что делает его отличной альтернативой более дорогим моделям.

Японский Mitsubishi Pajero Sport стоит от 1 835 000 грн и оснащён передовой системой полного привода Super Select 4WD-II. Автомобиль длиной 4 840 мм имеет самую короткую в обзоре колесную базу 2 800 мм и клиренс 218 мм. Модель оснащена 3-литровым бензиновым атмосферным двигателем V6 мощностью 209 л.с.

Японская классика

Еще одним ярким представителем японского автопрома стал Toyota Land Cruiser Prado по цене от 2 548 137 грн. Кузов длиной 4 925 мм имеет колесную базу 2 850 мм и дорожный просвет 221 мм. Модель является одним из ближайших конкурентов Pajero по габаритам.

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Покупатели могут выбирать между 2,8-литровым турбодизелем мощностью 205 л.с. с крутящим моментом 500 Нм или бензиновым турбомотором объемом 2,4 л мощностью 282 л.с. Дизельная версия привлекает высокой тягой, а бензиновая лучшей динамикой.

Западные рамники

Американский Jeep Wrangler стоит от 3 191 000 грн и оснащён нераздельными мостами и съёмными элементами кузова. Длина автомобиля составляет 4 882 мм, колесная база достигает 3 008 мм, а клиренс равен 242 мм. Внедорожник приводится в движение 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л.с.

Британский Ineos Grenadier стал самым дорогим участником обзора с ценой от 3 634 594 грн. Автомобиль длиной 4 895 мм имеет колесную базу 2 922 мм и самый большой клиренс — 264 мм. Модель предлагается с дизельным двигателем BMW мощностью 249 л.с. и крутящим моментом 550 Нм или с бензиновым двигателем мощностью 286 к.с. и крутящим моментом 450 Нм.

Выбор новых рамных внедорожников в Украине не ограничивается пятью моделями. Автосалоны также предлагают другие экстремальные альтернативы, от компактного Suzuki Jimny до очень дорогого роскошного Mercedes-Benz G-Class.

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