Какой рамный внедорожник купить в Украине: модели и цены

Новые рамные внедорожники, которые можно купить в Украине сейчас
Украинский авторынок предлагает широкий выбор надежных машин для тяжелых условий эксплуатации. Многие водители отдают предпочтение именно прочной лонжеронной конструкции, которая гарантирует долговечность при езде за пределами асфальта. Современные автомобили с серьезными возможностями сочетают в себе высокую проходимость, мощные двигатели и комфортабельные салоны. Сейчас в украинских автосалонах можно свободно приобрести как минимум пять ярких представителей этого класса.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на AUTO.RIA.
Бюджетный сегмент
Самым доступным вариантом в подборке стал корейский KGM Rexton по цене от 1 650 000 грн. Автомобиль длиной 4 850 мм имеет колесную базу 2 865 мм и дорожный просвет 224 мм. Под капотом работает 2,2-литровый турбодизель мощностью 202 л.с. и крутящим моментом 441 Нм, что делает его отличной альтернативой более дорогим моделям.
Японский Mitsubishi Pajero Sport стоит от 1 835 000 грн и оснащён передовой системой полного привода Super Select 4WD-II. Автомобиль длиной 4 840 мм имеет самую короткую в обзоре колесную базу 2 800 мм и клиренс 218 мм. Модель оснащена 3-литровым бензиновым атмосферным двигателем V6 мощностью 209 л.с.
Японская классика
Еще одним ярким представителем японского автопрома стал Toyota Land Cruiser Prado по цене от 2 548 137 грн. Кузов длиной 4 925 мм имеет колесную базу 2 850 мм и дорожный просвет 221 мм. Модель является одним из ближайших конкурентов Pajero по габаритам.
Покупатели могут выбирать между 2,8-литровым турбодизелем мощностью 205 л.с. с крутящим моментом 500 Нм или бензиновым турбомотором объемом 2,4 л мощностью 282 л.с. Дизельная версия привлекает высокой тягой, а бензиновая лучшей динамикой.
Западные рамники
Американский Jeep Wrangler стоит от 3 191 000 грн и оснащён нераздельными мостами и съёмными элементами кузова. Длина автомобиля составляет 4 882 мм, колесная база достигает 3 008 мм, а клиренс равен 242 мм. Внедорожник приводится в движение 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л.с.
Британский Ineos Grenadier стал самым дорогим участником обзора с ценой от 3 634 594 грн. Автомобиль длиной 4 895 мм имеет колесную базу 2 922 мм и самый большой клиренс — 264 мм. Модель предлагается с дизельным двигателем BMW мощностью 249 л.с. и крутящим моментом 550 Нм или с бензиновым двигателем мощностью 286 к.с. и крутящим моментом 450 Нм.
Выбор новых рамных внедорожников в Украине не ограничивается пятью моделями. Автосалоны также предлагают другие экстремальные альтернативы, от компактного Suzuki Jimny до очень дорогого роскошного Mercedes-Benz G-Class.
Ранее Новини.LIVE писали о самых долговечных японских кроссоверах и внедорожниках в Украине. Эксперты определили пять автомобилей, которые стали эталонами долговечности на вторичном рынке.
Также читайте, какие кроссоверы и внедорожники поразили водителей в 2026 году. Некоторые модели получили престижные награды, тогда как другие неожиданно утратили популярность.