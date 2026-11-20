Cupra Raval 2027 року. Фото: netcarshow.com

Нещодавно концерн Volkswagen Group представив одразу чотири компактні міські електромобілі на спільній технічній базі MEB+. До нової лінійки увійшли хетчбеки CUPRA Raval і Volkswagen ID. Polo, а також кросовери Škoda Epiq та Volkswagen ID. Cross. Попри те, що ці машини мають понад 80% спільних компонентів, для покупців вони не стануть однаковими копіями під різними емблемами. Автомобілі суттєво відрізнятимуться форматом кузова, налаштуваннями ходової частини, рівнем оснащення та кінцевою ціною.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

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Спільна основа

Усі чотири передньопривідні новинки належать до сімейства Electric Urban Car Family. Масштабна уніфікація дозволяє німецькому гіганту суттєво заощадити на розробці та виробництві. Водіям у майбутньому це спростить ремонт та пошук запчастин.

Однак спільна платформа не перетворює машини на близнюків. Інженери по-різному налаштовують підвіску, гальмівну систему та рульове керування для кожного бренду. Так, CUPRA Raval орієнтована на азартне керування, Škoda Epiq робить ставку на практичність, а моделі Volkswagen залишаються універсальними. Також суттєво різнитимуться інтер'єри, мультимедійні системи та місткість батарей.

Приховані ризики

Глибока стандартизація має і зворотний бік для майбутніх власників. Якщо в якомусь базовому електронному блоці чи механізмі з часом виявиться заводський дефект, проблема потенційно зачепить одразу всю четвірку.

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Спільні деталі також не гарантують дешевого ремонту, позаяк вартість обслуговування залежить від цінової політики конкретної марки та доступу до діагностичного софту. Саме тому під час вибору авто варто оцінювати не його платформу, а технічні характеристики, розмір багажника та реальну комплектацію певної версії.

Перспективи ринку

У Європі на нове сімейство електрокарів вже оформили майже 150 000 попередніх замовлень, хоча виробник не розкриває статистику за кожною окремою моделлю. Терміни старту продажів залежать від конкретної країни: у Чехії вже приймають заявки на Škoda Epiq Sportline, а в Німеччині відкрили замовлення на Volkswagen ID. Cross.

Офіційна поява всіх чотирьох електромобілів в Україні поки не підтверджена. Якщо машини почнуть завозити неофіційні дилери, до європейської ціни додадуться витрати на доставку, страхування, послуги брокерів, сертифікацію та реєстрацію.

Раніше Новини.LIVE писали, чи варто купити вживаний електромобіль Volkswagen ID. Високовольтна батарея є найдорожчим вузлом будь-якого електромобіля, від якого напряму залежить майбутня ліквідність машини.

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