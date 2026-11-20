Cupra Raval 2027 года. Фото: netcarshow.com

Недавно концерн Volkswagen Group представил сразу четыре компактных городских электромобиля на общей технической платформе MEB+. В новую линейку вошли хэтчбеки CUPRA Raval и Volkswagen ID. Polo, а также кроссоверы Škoda Epiq и Volkswagen ID. Cross. Несмотря на то, что эти машины имеют более 80% общих компонентов, для покупателей они не станут одинаковыми копиями под разными эмблемами. Автомобили будут существенно отличаться форматом кузова, настройками ходовой части, уровнем оснащения и конечной ценой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Общая основа

Все четыре переднеприводные новинки относятся к семейству Electric Urban Car Family. Масштабная унификация позволяет немецкому гиганту существенно сэкономить на разработке и производстве. Водителям в будущем это упростит ремонт и поиск запчастей.

Однако общая платформа не превращает машины в близнецов. Инженеры по-разному настраивают подвеску, тормозную систему и рулевое управление для каждого бренда. Так, CUPRA Raval ориентирована на азартное вождение, Škoda Epiq делает ставку на практичность, а модели Volkswagen остаются универсальными. Также будут существенно различаться интерьеры, мультимедийные системы и ёмкость аккумуляторов.

Скрытые риски

Глубокая стандартизация имеет и обратную сторону для будущих владельцев. Если в каком-либо базовом электронном блоке или механизме со временем обнаружится заводской дефект, проблема потенциально затронет сразу всю четверку.

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Общие детали также не гарантируют дешевого ремонта, поскольку стоимость обслуживания зависит от ценовой политики конкретной марки и доступа к диагностическому программному обеспечению. Именно поэтому при выборе автомобиля стоит оценивать не его платформу, а технические характеристики, размер багажника и реальную комплектацию конкретной версии.

Перспективы рынка

В Европе на новое семейство электрокаров уже оформлено почти 150 000 предварительных заказов, хотя производитель не раскрывает статистику по каждой отдельной модели. Сроки начала продаж зависят от конкретной страны: в Чехии уже принимают заявки на Škoda Epiq Sportline, а в Германии открыли прием заказов на Volkswagen ID. Cross.

Официальный запуск всех четырёх электромобилей в Украине пока не подтвержден. Если машины начнут завозить неофициальные дилеры, к европейской цене добавятся расходы на доставку, страхование, услуги брокеров, сертификацию и регистрацию.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать подержанный электромобиль Volkswagen ID. Высоковольтная батарея является самым дорогим узлом любого электромобиля, от которого напрямую зависит будущая ликвидность машины.

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