Вживаний електрокар Volkswagen ID: на що звернути увагу перед купівлею

Volkswagen ID.3 2024 року. Фото: netcarshow.com

Німецькі електромобілі лінійки Volkswagen ID стали одними з найпопулярніших варіантів на українському вторинному ринку. Моделі ID.3, ID.4 та ID.5 приваблюють покупців сучасним дизайном, просторими салонами та гарним запасом ходу. Проте купівля цього авто суттєво відрізняється від вибору класичної машини з двигуном внутрішнього згоряння. Адже приховані проблеми з електричною частиною можуть призвести до величезних витрат.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

Головний елемент

Високовольтна батарея є найдорожчим вузлом будь-якого електромобіля, від якого напряму залежить майбутня ліквідність машини. Поступова деградація акумулятора є природним процесом, але перед покупкою необхідно визначити його точну залишкову місткість за допомогою спеціалізованого діагностичного обладнання. Не варто орієнтуватися лише на цифри запасу ходу на панелі приладів, адже реальний пробіг сильно залежить від стилю водіння, використання клімат-контролю та температури за вікном.

Окрему увагу слід приділити паливній системі, а саме зарядному порту та бортовому чарджеру. Необхідно перевірити роботу машини як у режимі повільної зарядки змінного струму AC, так і на швидких станціях постійного струму DC. На контактах порту не повинно бути жодних слідів стоплення чи механічних пошкоджень після аварій. Якщо автомобіль періодично перериває сесію живлення або взагалі відмовляється приймати високу потужність, від такої покупки краще відмовитися.

Електроніка та кузов

Сучасні німецькі електрокари критично залежать від стабільності програмного забезпечення, яке керує майже всіма функціями від мультимедіа до рекуперації. Перед оформленням угоди важливо переконатися у відсутності системних помилок на цифровому щитку приладів та перевірити варіант прошивки. Старі версії програмного забезпечення часто грішать неприємними зависаннями моніторів та некоректною роботою електронних асистентів водія.

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Також однакові зовні автомобілі можуть мати кардинально різне оснащення. Для комфортної експлуатації взимку експерти рекомендують шукати комплектації з тепловою помпою, яка суттєво заощаджує заряд акумулятора під час обігріву салону.

Усі опції та повну історію кузовних ремонтів після страхових аукціонів необхідно ретельно перевіряти за VIN-кодом. Особливо небезпечними для моделей серії ID є удари в нижню частину кузова, позаяк деформація захисного корпусу батареї загрожує її повним виходом з ладу.

Раніше Новини.LIVE писали, чому Volkswagen припинив випуск цілої модельної лінійки. Відмова від маркування ID дозволяє спростити процес покупки та зробити позиціонування моделей зрозумілішим для споживачів.

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