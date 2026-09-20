Найшвидший автомобіль у світі, про який ви могли не чути

Гіперкар Aspark Owl. Фото: hotcars.com

Світ високопродуктивних автомобілів регулярно отримує нові технологічні розробки від провідних виробників. Японський електричний гіперкар Aspark Owl зміг переписати правила швидкості для серійних моделей. Машина розвиває 400 км/год та показує один з найкращих показників розгону в історії. Унікальний проєкт з'явився завдяки амбіціям компанії, яка раніше займалася лише інженерними послугами.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Hot Cars.

Реклама

Технічні характеристики

Гіперкар оснастили чотирма електромоторами загальною потужністю 1984 к.с. та крутним моментом 2000 Нм. Машина розганяється до 100 км/год лише за 1,72 секунди, а перегоновий прототип SP600 встановив рекорд для акумуляторних гіперкарів з показником 438,7 км/год. Тягова батарея місткістю 64 кВт-год забезпечує запас ходу близько 450 км.

Кузов автомобіля повністю виготовлено з вуглецевого волокна для зменшення маси та збільшення жорсткості. Висота машини становить лише 99 см, а активне антикрило автоматично змінює положення для створення притискної сили. Двері типу метелик підіймаються вгору, надаючи кузову футуристичного вигляду. Інтер'єр поєднує перегонові сидіння, натуральну шкіру, матований алюміній та цифрові дисплеї.

Порівняння конкурентів

Розробка моделі розпочалася в Осаці, а серійне втілення відбулося у співпраці з італійським ательє Manifattura Automobili Torino. Виробник обмежив наклад машини 50 екземплярами.

Читайте також:

У порівнянні з бензиновим Bugatti Chiron Super Sport 300+ та електричним Rimac Nevera японська модель випереджає суперників на старті.

Британський електричний Lotus Evija має більшу потужність у 2000 к.с., але поступається за динамікою розгону та граничною швидкістю.

Бензиновий шведський Koenigsegg Jesko Absolut розроблено для світових рекордів швидкості, проте Aspark Owl залишається беззаперечним лідером стартового ривка на перших метрах дистанції.

Раніше Новини.LIVE писали про п'ять сімейних мінівенів швидших за Ferrari 308. Сучасний автопром досяг рівня, коли звичайні машини легко перевершують показники спортивних моделей минулих десятиліть.

Також читайте, яку максимальну швидкість витримують автомобільні шини. Кожна покришка має два найважливіші параметри: індекс навантаження та індекс швидкості.