Самый быстрый автомобиль в мире, о котором вы, возможно, не слышали

Гиперкар Aspark Owl. Фото: hotcars.com

Мир высокопроизводительных автомобилей регулярно пополняется новыми технологическими разработками от ведущих производителей. Японский электрический гиперкар Aspark Owl сумел переписать правила скорости для серийных моделей. Машина развивает скорость 400 км/ч и демонстрирует один из лучших показателей разгона в истории. Уникальный проект появился благодаря амбициям компании, которая ранее занималась исключительно инженерными услугами.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Hot Cars.

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Технические характеристики

Гиперкар оснастили четырьмя электродвигателями общей мощностью 1984 к.с. и крутящим моментом 2000 Нм. Машина разгоняется до 100 км/ч всего за 1,72 секунды, а гоночный прототип SP600 установил рекорд для аккумуляторных гиперкаров со скоростью 438,7 км/ч. Тяговая батарея емкостью 64 кВт·ч обеспечивает запас хода около 450 км.

Кузов автомобиля полностью изготовлен из углеродного волокна для снижения массы и повышения жесткости. Высота машины составляет всего 99 см, а активное антикрыло автоматически изменяет положение для создания прижимной силы. Двери типа бабочка поднимаются, придавая кузову футуристический вид. Интерьер сочетает гоночные сиденья, натуральную кожу, матовый алюминий и цифровые дисплеи.

Сравнение с конкурентами

Разработка модели началась в Осаке, а серийное производство было реализовано в сотрудничестве с итальянским ателье Manifattura Automobili Torino. Производитель ограничил тираж машины 50 экземплярами.

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