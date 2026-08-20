Головна причина поломки двигуна: як врятувати мотор від ремонту

Паливні форсунки для дизеля. Фото: ebay.com

Нестабільна робота мотора, смикання під час прискорення та раптове зростання витрати пального є поширеними скаргами автовласників. Нерідко за цими неприємними симптомами ховаються паливні форсунки, які втрачають працездатність через закоксовування, смоляні відкладення та низьку якість пального. Сучасні системи прямого впорскування та дизельні установки Common Rail працюють під тиском до 2500 барів, що робить їх вкрай чутливими до будь-яких домішок. Вчасна діагностика та очищення цих деталей дозволяють уникнути капітального ремонту силового агрегату.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Bild.

Причини дефектів

Сучасні елементи системи впорскування є високоточними електронними клапанами, які розпилюють пальне безпосередньо в камери згоряння або у впускний колектор. Через високі температури та тиск на отворах деталей утворюються нагари, які порушують правильний процес.

Замість рівномірного розпилення несправний елемент починає подавати струмінь пального, що може призвести до прогару поршнів або змивання олійної плівки зі стінок циліндрів. Також серед поширених поломок трапляються короткі замикання у магнітних котушках, знос ущільнювальних кілець та пошкодження проводки.

Симптоми несправностей

На проблеми з подачею пального вказують ускладнений запуск двигуна, нерівномірна робота на холостому ходу та поява індикатора помилки на приладовій панелі. Ігнорування цих сигналів може призвести до потрапляння незгорілого бензину або дизеля в каталізатор чи сажовий фільтр, що повністю виводить їх з ладу.

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Для усунення легких нагарів використовують спеціальні присадки до пального, а для сильних забруднень застосовують очищення в ультразвуковій ванні або на професійному стенді. Вартість нової деталі для систем прямого впорскування може перевищувати 200 євро, тому вчасне обслуговування суттєво заощаджує кошти.

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