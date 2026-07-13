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Головна Авто Ознаки несправних форсунок на дизельному та бензиновому двигунах авто

Ознаки несправних форсунок на дизельному та бензиновому двигунах авто

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 06:00
Як розпізнати несправні форсунки на дизельному та бензиновому двигунах авто
Форсунки дизельного двигуна. Фото: archoil.com

Паливні форсунки є критично важливими елементами будь-якої системи живлення двигуна внутрішнього згоряння. Коли ці деталі починають працювати некоректно, автомобіль подає перші сигнали, які водії часто списують на інші чинники. Вчасне виявлення симптомів дозволяє обмежитися простою діагностикою, уникаючи ланцюжка серйозних і дорогих поломок. Несправності мають свої особливості залежно від типу пального.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Exist.ua.

Сигнали дизеля

У дизельних силових агрегатах паливна система працює під надзвичайно високим тиском, тому точність дозування має вирішальне значення. Першою групою ознак поломки є нестабільна поведінка мотора на холостих обертах та під навантаженням. З'являються відчутні вібрації по кузову, оберти починають плавати, а під час розгону, обгону чи підйому вгору виникають неприємні смикання та відчуття зникнення тяги.

Іншим очевидним симптомом є помітне зростання витрати пального без зміни звичного стилю керування. Також показовим фактором є поява чорного диму з вихлопної труби, що свідчить про утворення сажі через неповне згоряння суміші. Якщо ж білий дим тримається довго після холодного старту і супроводжується троїнням, це також сигналізує про проблеми.

Згодом ускладнюється і сам запуск двигуна, особливо в морозні дні. Головними причинами виходу з ладу дизельних елементів є брудне пальне, вода, іржа та несвоєчасна заміна паливного фільтра.

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Бензинові симптоми

Бензинові паливні елементи працюють під меншим тиском, але так само вимагають точного розпилення. Коли деталь починає переливати пальне, двигун отримує занадто багату суміш, що призводить до нерівної роботи на холостому ході та підтрушування машини. Ці симптоми легко переплутати зі зносом свічок або виходом з ладу котушок запалювання.

При забиванні бензинових форсунок витрата пального в місті зростає дуже відчутно, позаяк надлишок бензину просто вилітає у вихлопну трубу. Власник може відчути різкий характерний запах бензину біля автомобіля, який працює, а в поодиноких випадках з'являється навіть чорний дим.

Найнебезпечнішим наслідком є протікання пального в моторне мастило, що розріджує його та погіршує змащування деталей.

Для точного визначення несправності необхідно звернутися на СТО для перевірки на спеціальному стенді.

Раніше Новини.LIVE писали, чому автомобіль починає трусити та що з цим робити. Ігнорування перших симптомів несправності призводить до підвищеного навантаження на сусідні вузли та загрожує серйозними технічними наслідками.

Також читайте, що робити, коли коробка передач авто зламалася під час руху. У разі виникнення критичного збою важливо чітко знати алгоритм дій, щоб уникнути аварії на дорозі.

ремонт бензин авто проблеми поради автомобіль Мотор двигун дизель
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
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