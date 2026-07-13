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Главная Авто Признаки неисправности форсунок на дизельных и бензиновых двигателях авто

Признаки неисправности форсунок на дизельных и бензиновых двигателях авто

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 06:00
Как определить неисправные форсунки на дизельных и бензиновых двигателях авто
Форсунки дизельного двигателя. Фото: archoil.com

Топливные форсунки являются критически важными элементами любой системы питания двигателя внутреннего сгорания. Когда эти детали начинают работать некорректно, автомобиль подает первые сигналы, которые водители часто списывают на другие факторы. Своевременное выявление симптомов позволяет ограничиться простой диагностикой, избегая цепочки серьезных и дорогостоящих поломок. Неисправности имеют свои особенности в зависимости от типа топлива.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Exist.ua.

Сигналы дизеля

В дизельных силовых агрегатах топливная система работает под чрезвычайно высоким давлением, поэтому точность дозирования имеет решающее значение. Первой группой признаков поломки является нестабильное поведение двигателя на холостых оборотах и под нагрузкой. Появляются ощутимые вибрации по кузову, обороты начинают плавать, а при разгоне, обгоне или подъеме в гору возникают неприятные рывки и ощущение потери тяги.

Еще одним очевидным симптомом является заметный рост расхода топлива без изменения привычного стиля вождения. Также показательным фактором является появление черного дыма из выхлопной трубы, что свидетельствует об образовании сажи из-за неполного сгорания смеси. Если белый дым держится долго после холодного запуска и сопровождается троением, это также сигнализирует о проблемах.

Со временем затрудняется и сам запуск двигателя, особенно в морозные дни. Основными причинами выхода из строя дизельных узлов являются загрязнённое топливо, вода, ржавчина и несвоевременная замена топливного фильтра.

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Симптомы у бензиновых двигателей

Бензиновые топливные элементы работают под меньшим давлением, но так же требуют точного распыления. Когда деталь начинает переливать топливо, двигатель получает слишком богатую смесь, что приводит к неровной работе на холостом ходу и подергиванию автомобиля. Эти симптомы легко спутать с износом свечей или выходом из строя катушек зажигания.

При забивании бензиновых форсунок расход топлива в городе значительно возрастает, поскольку избыток бензина просто вылетает в выхлопную трубу. Владелец может почувствовать резкий характерный запах бензина возле работающего автомобиля, а в единичных случаях появляется даже черный дым.

Самым опасным последствием является попадание топлива в моторное масло, что разжижает его и ухудшает смазку деталей.

Для точного определения неисправности необходимо обратиться на СТО для проверки на специальном стенде.

Ранее Новини.LIVE писали, почему автомобиль начинает трястись и что с этим делать. Игнорирование первых симптомов неисправности приводит к повышенной нагрузке на соседние узлы и грозит серьезными техническими последствиями.

Также читайте, что делать, если коробка передач автомобиля сломалась во время движения. В случае возникновения критического сбоя важно четко знать алгоритм действий, чтобы избежать аварии на дороге.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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