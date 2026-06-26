Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Что делать, если коробка передач авто сломалась во время движения

Что делать, если коробка передач авто сломалась во время движения

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 06:00
Что делать водителю в случае внезапного отказа коробки передач
Ремонт коробки передач. Фото: reengineeredtransmissions.co.uk

Среди многочисленных механических неисправностей автомобиля отказ коробки передач считается одной из самых опасных ситуаций. Этот сложный узел отвечает за бесперебойную передачу мощности двигателя на колеса, поэтому его стабильное состояние является залогом надежности транспортного средства. В случае возникновения критического сбоя важно четко знать алгоритм действий, чтобы избежать аварии на дороге.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Первые действия

Независимо от конструктивного типа трансмиссии в случае ее внезапного отказа необходимо плавно съехать на обочину. Автомобиль следует остановить в безопасном месте, как можно дальше от активного транспортного потока.

После полной остановки на автомобилях с автоматической коробкой передач необходимо перевести рычаг управления в режим парковки. Для обоих типов коробок передач обязательно полное затягивание ручного тормоза.

Сразу после остановки автомобилисту следует включить аварийную световую сигнализацию для предупреждения других водителей об опасности. Продолжать движение самостоятельно в такой ситуации категорически запрещено, так как это может полностью разрушить внутренние шестерни. Единственным правильным решением будет вызвать службу технической помощи или эвакуатор для транспортировки автомобиля на СТО.

Читайте также:

Причины поломок

Главным фактором большинства капитальных поломок агрегата является скрытая утечка специальной рабочей жидкости. Снижение уровня масла приводит к сильному перегреву внутренних деталей, появлению выраженного запаха гари и пробуксовке передач.

Механические коробки при этом часто издают громкий скрежет при переключении, а автоматические трансмиссии начинают запаздывать с переходом на следующую ступень или вообще теряют способность фиксировать передачу. Кроме того, о техническом сбое водителя может предупредить индикатор неисправности двигателя на приборной панели.

Проведение капитального ремонта трансмиссии считается одной из самых дорогих услуг в автомобильных мастерских. По данным KBB, стоимость восстановления или полной замены узла варьируется в пределах от 3000 до 7000 долларов. Высокая цена обусловлена как дороговизной самих оригинальных запчастей, так и большим объемом сложных демонтажных работ. Главным способом профилактики подобных затрат является регулярный контроль уровня трансмиссионной жидкости и ее своевременная замена.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как долго служит автоматическая коробка передач. Водители часто забывают о необходимости регулярного сервисного обслуживания этого агрегата.

Также читайте, как водителю безопасно добраться до СТО с неисправным сцеплением. Главное — освоить технику трогания с места и переключения скоростей без использования педали.

авто проблемы автомобиль водитель коробка передач
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации