Основная причина поломки двигателя: как спасти мотор от ремонта

Топливные форсунки для дизельного двигателя. Фото: ebay.com

Нестабильная работа двигателя, рывки при разгоне и внезапный рост расхода топлива: распространенные жалобы автовладельцев. Нередко за этими неприятными симптомами скрываются топливные форсунки, которые теряют работоспособность из-за забивания, смолистых отложений и низкого качества топлива. Современные системы прямого впрыска и дизельные установки Common Rail работают под давлением до 2500 бар, что делает их крайне чувствительными к любым примесям. Своевременная диагностика и очистка этих деталей позволяют избежать капитального ремонта силового агрегата.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

Причины неисправностей

Современные элементы системы впрыска представляют собой высокоточные электронные клапаны, которые распыляют топливо непосредственно в камеры сгорания или во впускной коллектор. Из-за высоких температур и давления на отверстиях деталей образуются нагары, которые нарушают правильный процесс.

Вместо равномерного распыления неисправный элемент начинает подавать струю топлива, что может привести к прогоранию поршней или смыванию масляной пленки со стенок цилиндров. Также среди распространенных неисправностей встречаются короткие замыкания в магнитных катушках, износ уплотнительных колец и повреждение проводки.

Симптомы неисправностей

О проблемах с подачей топлива свидетельствуют затрудненный запуск двигателя, неравномерная работа на холостом ходу и появление индикатора неисправности на приборной панели. Игнорирование этих сигналов может привести к попаданию несгоревшего бензина или дизельного топлива в катализатор или сажевый фильтр, что полностью выводит их из строя.

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Для устранения легких нагаров используют специальные присадки к топливу, а при сильных загрязнениях применяют очистку в ультразвуковой ванне или на профессиональном стенде. Стоимость новой детали для систем прямого впрыска может превышать 200 евро, поэтому своевременное обслуживание существенно экономит средства.

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