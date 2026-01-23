Чому цей німецький двигун вважають еталоном витривалості

Двигун Mercedes M113. Фото: Bring A Trailer

Німецькі силові установки часто асоціюються зі складністю та високими витратами на обслуговування, проте двигун Mercedes-Benz M113 став винятком з цього правила. Завдяки консервативній архітектурі та продуманим інженерним рішенням цей агрегат виявився здатним долати сотні тисяч кілометрів без капітального ремонту.

Надійна архітектура

Компанія Mercedes-Benz випускала двигун M113 V8 з кінця 1990-х до середини 2000-х років для широкого спектра моделей, від сімейних універсалів до флагманських седанів та спортивних авто AMG.

Сьогодні на ринку вживаних машин часто зустрічаються екземпляри, що подолали понад 320 000 км без ремонту внутрішніх компонентів. Висока витривалість стала результатом свідомої відмови інженерів від агресивних інновацій на користь надійності та стабільності в реальних умовах експлуатації.

Технічні особливості

Двигун об'ємом 5,4 л з потужністю 349 к.с. видає 530 Нм крутного моменту вже на низьких обертах. Така характеристика суттєво знижує постійне навантаження на деталі газорозподільного механізму та поршневу групу.

Основні конструктивні рішення включають:

блок циліндрів з алюмінію зі зносостійкими гільзами для максимального терміну служби;

використання міцного дворядного роликового ланцюга ГРМ замість ременів або полегшених конструкцій;

систему з двома свічками на циліндр та трьома клапанами, що забезпечує стабільне згоряння палива.

Експлуатаційні переваги

Агрегат встановлювали на представницькі седани E430 та E500, а також на важкі позашляховики G-Class, де теплові та механічні навантаження є екстремальними. Модульна стратегія розробки дозволила використовувати ідентичні інженерні принципи для звичайних люксових моделей та потужних автомобілів AMG.

Згодом виробник перейшов на новіші сімейства двигунів через жорсткі екологічні норми, хоча M113 залишався актуальним за показниками надійності.

Можливі нюанси

Попри міцність основної конструкції, власники вживаних автомобілів можуть зіткнутися з дрібними несправностями периферійних систем. Найчастіше це витоки мастила через прокладки клапанних кришок або вихід з ладу датчиків після десятиліть експлуатації.

Проте критичні поломки, такі як знос підшипників або руйнування ГРМ, практично не зустрічаються при належному догляді.