Купівля вживаного кросовера Mercedes GLC: чи це гарна ідея

Кросовер Mercedes GLC 2020 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Преміальний кросовер Mercedes-Benz GLC є одним з найпопулярніших автомобілів свого класу на вторинному ринку. Модель приваблює покупців комфортом, солідною керованістю та швидкою втратою початкової вартості. Проте висока пропозиція в оголошеннях не гарантує легкий вибір через величезну різницю у технічному стані машин. Купівля такого авто вимагає ретельної підготовки, адже базові версії можуть розчарувати бідним оснащенням, а догляд за технічно складними вузлами коштує недешево.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Плюси та мінуси

Зовнішній вигляд та кузов моделі не викликають серйозних нарікань, позаяк лакофарбове покриття нанесене якісно, а метал добре захищений від корозії. Під час огляду знизу варто перевірити лише стан пластикових аеродинамічних щитків, тендітні кріплення яких часто ламаються.

Ергономіка салону з фізичними кнопками є зразковою, проте фірмовий замінник шкіри на бічній підтримці сидіння водія має схильність до швидкого протирання та лущення.

Автоматична 9-ступенева коробка передач вважається довговічною, але з часом може перемикати швидкості з відчутним запізненням. Для профілактики поломок мастило в трансмісії необхідно замінювати кожні 60 000–100 000 км.

У системі повного приводу іноді з'являються люфти на карданному валу, що проявляється характерним гулом під час руху.

Також дизельні версії регулярно потребують обслуговування екологічної системи, де виходять з ладу датчики оксидів азоту та забиваються форсунки впорскування сечовини.

Вибір двигуна

На автомобілях до рестайлінгу 2020 року встановлювали перевірений часом дизель об'ємом 2,1 л у версіях на 170 к.с. та 204 к.с. Цей агрегат відрізняється паливною економічністю, високою надійністю та чудово працює в парі з автоматом. Натомість новіший дизельний мотор об'ємом 2 л, який з'явився після оновлення, став набагато вибагливішим до якості сервісу. Специфічне рідке мастило в ньому швидко розріджується паливом під час частих коротких поїздок містом, що загрожує серйозним масляним голодуванням.

Потужний 3-літровий дизельний двигун V6 дарує чудову динаміку, але є значно дорожчим в утриманні. Наприкінці виробництва цей мотор отримав тонший ланцюг газорозподільного механізму, ресурс якого при великих пробігах викликає питання у фахівців.

Дорогий ремонт

Підвіска автомобіля гарантує чудовий баланс плавності ходу, проте потребує регулярної уваги. Найшвидше зношуються стійки стабілізатора, але їхня заміна коштує відносно дешево. Головні фінансові ризики пов'язані з опціональною пневматичною підвіскою, яка з віком починає втрачати герметичність.

Найбільших витрат вимагатиме відновлення передніх стійок, де пневматичний балон конструктивно об'єднаний з амортизатором. Купівля нового оригінального елемента або якісного брендового замінника обійдеться в круглу суму. Навіть повна реставрація старої пошкодженої стійки на спеціалізованому сервісі коштує дуже дорого, тому стан пневматичних елементів потрібно діагностувати перед купівлею насамперед.

Раніше Новини.LIVE писали, на що звернути уваги при купівлі вживаного Mercedes-Benz E-Class. Складна конструкція сучасного преміумавто має кілька вразливих місць, які виявляються з віком.

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