Вживані корейські автомобілі до 8000 доларів: рейтинг кращих моделей

Hyundai Elantra 2014 року. Фото: netcarshow.com

На українському ринку вживані корейські автомобілі мають високий попит завдяки простоті конструкції та доступному сервісу. У бюджеті від 4500 до 8000 доларів шукають баланс між станом кузова, ресурсом мотора та комфортом. На відміну від казкових обіцянок про малі пробіги, реальні машини цих років уже пройшли чималу відстань. Експерти склали рейтинг найнадійніших моделей, які залишаються розумним вибором за свої гроші.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал AutoMess.

Реклама

Бюджетні седани

П'яте місце посідає Hyundai Accent третього покоління MC (2006–2010) вартістю від 4500 до 6500 доларів. Його атмосферні двигуни 1,4 та 1,6 л виходять понад 300 000 км пробігу без капітального ремонту та споживають 6–9 л/100 км. Салон має простий жорсткий пластик та слабку шумоізоляцію, проте ремонт підвіски та витратні деталі тут є найдешевшими в класі. Головне застереження стосується виснажених екземплярів з-під таксі та машин з непрофесійно встановленим ГБО.

Четверту позицію займає Kia Rio третього покоління (2012–2014) за ціною від 6500 до 8000 доларів. Автомобіль пропонує сучасний дизайн, двигуни 1,4 та 1,6 л потужністю від 107 до 123 к.с. та багажник об'ємом 288 л у хетчбека. Підвіска тут жорсткувата, але планове обслуговування та витратні матеріали обходяться значно дешевше за європейські моделі. Кузов добре чинить опір корозії, хоча тонке фарбове покриття швидко вкривається дрібними сколами.

Просторі альтернативи

Третє місце виборов Hyundai Elantra поколінь HD та MD (2006–2015, версії MD від 2011 року) вартістю від 7000 до 8000 доларів. Модель С-класу має багажник на 485 л, просторий салон та комфортну м'яку підвіску. Надійний мотор 1.6 MPI споживає 6–7 л/100 км у змішаному циклі, тоді як двигун 1,8 л вимагає пильного контролю рівня оливи. Обслуговування підвіски та гальм вимагає регулярних витрат, але залишається дешевшим за сервіс Volkswagen Golf чи Ford Focus.

Читайте також:

На другій сходинці розмістився кросовер Hyundai Tucson першого покоління (2004–2009) за 7500–8000 доларів. Модель пропонує високий кліренс, повний привід та місткий багажник для родини. Простий бензиновий мотор 2 л на 140 к.с. демонструє витрату 8–10 л/100 км, а економний дизель споживає близько 7 л/100 км. Обслуговування ходової частини обходиться дорожче за легкові седани через масу авто, а під час огляду варто уважно перевіряти підрамник і днище на іржу.

Переможцями рейтингу стали хетчбеки та універсали Kia Ceed і Hyundai i30 першого покоління (2006–2012) за 7500–8000 доларів. Універсали пропонують багажник об'ємом до 1300 л зі складеним заднім рядом. Найкращим вибором є бензиновий мотор 1,6 л з витратою 6–9 л/100 км та надзвичайно економний дизель 1,6 л, який споживає лише 4,5 л/100 км. Завдяки масовості моделей запасні частини та складники ходової коштують мінімально, що забезпечує низьку вартість утримання.

Раніше Новини.LIVE писали, чому корейський кросовер кращий за Toyota RAV4 та Honda CR-V. Ця модель перевершує лідерів за потужністю, паливною ефективністю та простором салону.

Також читайте про ідеальну гібридну альтернативу Toyota Corolla. Корейський седан пропонує збалансоване поєднання комфорту та технологій.