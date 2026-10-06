Подержанные корейские авто до 8000 долларов: рейтинг лучших моделей

Hyundai Elantra 2014 года. Фото: netcarshow.com

На украинском рынке подержанные корейские автомобили пользуются высоким спросом благодаря простоте конструкции и доступному обслуживанию. В ценовом диапазоне от 4500 до 8000 долларов ищут баланс между состоянием кузова, ресурсом двигателя и комфортом. В отличие от сказочных обещаний о небольшом пробеге, реальные машины этих годов выпуска уже прошли немалое расстояние. Эксперты составили рейтинг самых надежных моделей, которые остаются разумным выбором за свои деньги.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал AutoMess.

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Бюджетные седаны

Пятое место занимает Hyundai Accent третьего поколения MC (2006–2010) стоимостью от 4500 до 6500 долларов. Его атмосферные двигатели объемом 1,4 и 1,6 л выдерживают более 300 000 км пробега без капитального ремонта и расходуют 6–9 л/100 км. Салон отличается простым жестким пластиком и слабой шумоизоляцией, однако ремонт подвески и расходные детали здесь самые дешевые в классе. Главное предостережение касается изношенных экземпляров, бывших в эксплуатации в качестве такси, и автомобилей с непрофессионально установленным ГБО.

Четвертое место занимает Kia Rio третьего поколения (2012–2014) по цене от 6500 до 8000 долларов. Автомобиль отличается современным дизайном, двигателями объемом 1,4 и 1,6 л мощностью от 107 до 123 л.с. и багажником объемом 288 л в версии хэтчбек. Подвеска здесь довольно жесткая, но плановое обслуживание и расходные материалы обходятся значительно дешевле, чем у европейских моделей. Кузов хорошо противостоит коррозии, хотя тонкое лакокрасочное покрытие быстро покрывается мелкими сколами.

Просторные альтернативы

Третье место занял Hyundai Elantra поколений HD и MD (2006–2015, версии MD с 2011 года) стоимостью от 7000 до 8000 долларов. Модель С-класса имеет багажник объемом 485 л, просторный салон и комфортную мягкую подвеску. Надежный двигатель 1,6 MPI расходует 6–7 л/100 км в смешанном цикле, тогда как двигатель объемом 1,8 л требует тщательного контроля уровня масла. Обслуживание подвески и тормозов требует регулярных затрат, но остается дешевле, чем обслуживание Volkswagen Golf или Ford Focus.

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На втором месте оказался кроссовер Hyundai Tucson первого поколения (2004–2009) за 7500–8000 долларов. Модель отличается высоким клиренсом, полным приводом и вместительным багажником для семьи. Простой бензиновый двигатель объемом 2 л мощностью 140 л.с. демонстрирует расход 8–10 л/100 км, а экономичный дизель потребляет около 7 л/100 км. Обслуживание ходовой части обходится дороже, чем у легковых седанов, из-за веса автомобиля, а при осмотре следует внимательно проверять подрамник и днище на наличие ржавчины.

Победителями рейтинга стали хэтчбеки и универсалы Kia Ceed и Hyundai i30 первого поколения (2006–2012) по цене 7500–8000 долларов. Универсалы предлагают багажник объемом до 1300 л со сложенным задним рядом сидений. Лучшим выбором является бензиновый двигатель объемом 1,6 л с расходом 6–9 л/100 км и чрезвычайно экономичный дизель объемом 1,6 л, который потребляет всего 4,5 л/100 км. Благодаря массовости моделей запасные части и компоненты ходовой части стоят недорого, что обеспечивает низкую стоимость содержания.

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