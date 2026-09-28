Найкращі альтернативи Toyota Camry: сім повнопривідних седанів

Toyota Camry 2026 року. Фото: caranddriver.com

Повнопривідні седани забезпечують високу впевненість під час руху мокрими дорогами. Легендарна Toyota Camry залишається лідером продажів, але високий попит змушує водіїв шукати інші варіанти. У бюджеті базової версії можна знайти цілу низку цікавих нових або вживаних машин.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Нові седани

Південнокорейський Hyundai Sonata SEL Sport оснащується атмосферним 2,5-літровим мотором потужністю 191 к.с. та 8-ступеневим класичним автоматом. Його технічний родич Kia K5 у версії GT-Line використовує аналогічну силову установку з тими ж 191 к.с.

Компактніший японський Mazda3 Sedan у версії Carbon Edition має 2,5-літровий мотор на 186 к.с. і 6-ступеневий автомат, витрачаючи 7,5 секунди на розгін до 100 км/год.

Nissan Altima оснащується 2,5-літровим атмосферним мотором потужністю 182 к.с., який працює в парі з фірмовим безступеневим варіатором Xtronic. Завдяки системі інтелектуального повного приводу Altima витрачає в середньому близько 8,4 л/100 км пального у змішаному циклі.

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Вживаний преміум

У сегменті вживаних машин особливу увагу привертає спортивний седан Audi S4 2022 року з фірмовим повним приводом Quattro. Його 3-літровий турбований мотор V6 видає 349 к.с. та дозволяє автомобілю розганятися до 100 км/год за 4,2 секунди.

Японський Acura TLX 2023 року оснащений 2-літровим турбомотором на 272 к.с., який працює з 10-ступеневим автоматом і забезпечує розгін до сотні за 5,9 секунди при середній витраті 9,8 л/100 км.

Німецький BMW 330i xDrive 2024 року укомплектований 2-літровим турбомотором потужністю 255 к.с. і 295 Нм крутного моменту. 8-ступенева автоматична коробка передач дозволяє баварському авто прискорюватися до 100 км/год за 5,6 секунди.

Раніше Новини.LIVE писали, як вибрати довговічну вживану Toyota Camry сьомого покоління. Попри завершення виробництва девʼять років тому, цей седан залишається вигідною інвестицією завдяки стабільній вартості та простоті в обслуговуванні.

Також читайте про американські автомобілі, надійніші за Toyota Camry. Дослідження показують, що вони здатні забезпечити такий самий або навіть вищий рівень спокою під час експлуатації, ніж визнані фаворити ринку.