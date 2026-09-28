Лучшие альтернативы Toyota Camry: семь полноприводных седанов

Toyota Camry 2026 года. Фото: caranddriver.com

Полноприводные седаны обеспечивают высокую уверенность при движении по мокрым дорогам. Легендарная Toyota Camry остается лидером продаж, но высокий спрос заставляет водителей искать другие варианты. В бюджетной ценовой категории базовой версии можно найти целый ряд интересных новых или подержанных автомобилей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Новые седаны

Южнокорейский Hyundai Sonata SEL Sport оснащается атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 191 л.с. и 8-ступенчатой классической автоматической коробкой передач. Его технический родственник Kia K5 в версии GT-Line использует аналогичную силовую установку с теми же 191 к.с.

Более компактный японский Mazda3 Sedan в версии Carbon Edition имеет 2,5-литровый двигатель мощностью 186 л.с. и 6-ступенчатый автомат, разгоняясь до 100 км/ч за 7,5 секунды.

Nissan Altima оснащается 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 182 л.с., который работает в паре с фирменным бесступенчатым вариатором Xtronic. Благодаря системе интеллектуального полного привода Altima расходует в среднем около 8,4 л/100 км топлива в смешанном цикле.

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Подержанный премиум

В сегменте подержанных автомобилей особое внимание привлекает спортивный седан Audi S4 2022 года с фирменным полным приводом Quattro. Его 3-литровый турбированный двигатель V6 развивает 349 л.с. и позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 4,2 секунды.

Японская Acura TLX 2023 года оснащена 2-литровым турбодвигателем мощностью 272 л.с., который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и обеспечивает разгон до сотни за 5,9 секунды при среднем расходе 9,8 л/100 км.

Немецкий BMW 330i xDrive 2024 года укомплектован 2-литровым турбомотором мощностью 255 л.с. и 295 Нм крутящего момента. 8-ступенчатая автоматическая коробка передач позволяет баварскому автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 5,6 секунды.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как выбрать долговечную подержанную Toyota Camry седьмого поколения. Несмотря на прекращение производства девять лет назад, этот седан остается выгодной инвестицией благодаря стабильной стоимости и простоте в обслуживании.

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