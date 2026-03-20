Як вибрати довговічну вживану Toyota Camry сьомого покоління

Сьоме покоління Toyota Camry (2011–2017) вважається одним з найбільш ліквідних та надійних автомобілів на вторинному ринку. Модель поєднує в собі високий рівень комфорту, просторий салон та надзвичайно витривалі силові агрегати. Попри завершення виробництва девʼять років тому, цей седан залишається вигідною інвестицією завдяки стабільній вартості та простоті в обслуговуванні.

Ринкові ціни

Діапазон вартості Camry сьомого покоління на українських майданчиках коливається від 10 000 до 25 000 доларів. На остаточну цифру суттєво впливає рік випуску, позаяк після рестайлінгу 2014 року автомобілі отримали оновлений дизайн та покращене технічне оснащення.

Найбільш популярні живі екземпляри зазвичай коштують від 12 000 до 15 000 доларів. Офіційні версії, придбані в Україні, цінуються вище за імпортовані зі США через прозору історію експлуатації та відсутність аварійного минулого.

Американські варіанти часто приваблюють низькою ціною, проте вони переважно потрапляють на ринок після відновлення внаслідок ДТП. Базові комплектації можуть бути доволі простими: з тканинною оббивкою сидінь, простою мультимедіа та мінімальним набором електроніки.

В офіційних українських версіях частіше зустрічається багате оснащення. У топових модифікаціях задні пасажири отримують окремий пульт у підлокітнику для керування кліматом та нахилом спинок сидінь. Проте в таких авто спинки не складаються, що обмежує можливості перевезення габаритних вантажів у багажнику об'ємом 506 л.

Вибір двигуна

Основним двигуном став 2,5-літровий бензиновий агрегат 2AR-FE потужністю 181 к.с., який працює у парі з 6-ступеневим автоматом Aisin. Ця зв'язка здатна подолати 300 000–400 000 км без капітального ремонту при своєчасній заміні мастила.

Ланцюговий привід ГРМ витримує до 250 000 км пробігу. Серед рідкісних недоліків зустрічаються підтікання помпи або шум муфти VVTi після 150 000 км. Моделі після 2014 року позбавлені ризику підвищеної витрати мастила, що іноді траплялося на ранніх етапах виробництва.

Для поціновувачів динаміки пропонувався 3,5-літровий двигун 2GR-FE на 277 к.с. з обертальним моментом 350 Нм. Це надзвичайно витривалий мотор, проте передньому приводу важко ефективно реалізувати таку потужність під час різкого старту. Агресивна їзда на цій версії часто призводить до перегріву автоматичної коробки передач. Посилена версія трансмісії U660E страждає від значних стрибків крутного моменту, що скорочує термін її служби.

Купівля такої модифікації потребує максимально ретельної діагностики. Враховуючи комфортне налаштування підвіски та велику масу, надмірна потужність часто виявляється нераціональною для повсякденної міської їзди.

Економічний гібрид

Гібридна установка з сумарною потужністю 200 к.с. споживає близько 6 л/100 км пального. Вона складається з бензинового двигуна 2,5 л та двох електромоторів, об'єднаних планетарним редуктором e-CVT.

Нікель-металгідридний акумуляторний блок у багажнику є повністю придатним до ремонту. У разі несправності можна замінити лише окремі модулі за 300–700 доларів замість купівлі нової батареї за 2000 доларів.

Для довгої служби електричної системи рекомендується чистити вентилятори охолодження кожні 80 000–100 000 км.

Витривала підвіска

Ходова частина Camry орієнтована на максимальний комфорт під час спокійної їзди. Втулки стабілізаторів вимагають заміни кожні 30 000–40 000 км, тоді як стійки стабілізаторів витримують до 100 000 км. Передні амортизатори служать близько 100 000 км, а задні здатні проїхати вдвічі більше. Більшість елементів багатоважільної конструкції, включаючи кульові опори та сайлент-блоки, не потребують втручання до 200 000 км пробігу.