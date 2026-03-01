Відео
Україна
Нові кросовери, які прослужать до 2046 року

Дата публікації: 1 березня 2026 14:20
Найнадійніші кросовери 2026 року, які служитимуть десятиліття
Subaru Forester 2026 року. Фото: caranddriver.com

Вибір кросовера з розрахунком на тривалу експлуатацію вимагає детального вивчення технічного ресурсу основних систем. Чотири популярні моделі 2026 року здатні надійно служити власникам понад десять років без серйозних технічних втручань.

Про це експерти розповіли GOBankingRates.

Японська надійність

Honda CR-V пропонує поєднання практичності та високої витривалості. Модель 2026 року отримала оновлений інтер’єр з розширеним простором для пасажирів та сучасне технічне оснащення для комфортних поїздок на далекі відстані.

Згідно з технічними даними, ресурс цього кросовера становить від 400 000 до 480 000 км. Експертка з AutoInsurance.org Мелані Массон стверджує: "Важко перевершити CR-V за показниками надійності, позаяк виробник надав пріоритет якості двигуна, що дозволяє машині легко служити 20 років".

Преміальна витривалість

Lexus RX вирізняється високою якістю збірки та використанням преміальних матеріалів. Кросовер має солідну репутацію на ринку завдяки здатності зберігати працездатність та естетичний вигляд протягом багатьох років інтенсивного використання.

За умови належного догляду середній пробіг моделі перевищує 400 000 км. Фахівці підкреслюють, що основні вузли Lexus часто служать на 30% довше порівняно з продукцією конкурентів, забезпечуючи високу залишкову вартість автомобіля.

Гібридна ефективність

Toyota RAV4 Hybrid демонструє паливну ефективність на рівні близько 5,3 л/100 км. Модель забезпечує достатньо місця для вантажу та пасажирів, залишаючись при цьому зручним та економним варіантом для щоденних міських поїздок.

Прогнозований термін служби кросовера перевищує 320 000 км або два десятиліття експлуатації. Маркетинговий директор компанії Specialty Auto Parts USA Раян Салата зазначає: "Гібридна система знімає частину навантаження з двигуна та гальм, що суттєво зменшує ймовірність відмови трансмісії у майбутньому".

Універсальна конструкція

Subaru Forester є вдалим вибором для активних мандрівників завдяки системам повного приводу та продуманій ергономіці. Автомобіль має оновлений дизайн та високі рейтинги безпеки, що є критично важливим при довгостроковому володінні.

Конструктивні особливості дозволяють впевнено долати позначку в 320 000 км, а окремі власники повідомляють про успішні пробіги до 480 000 км. Мелані Массон додає, що Forester ідеально підходить для тих, хто не планує думати про заміну транспортного засобу щонайменше найближчі десять років.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
