Самые надежные кроссоверы 2026 года, которые будут служить десятилетия

Subaru Forester 2026 года. Фото: caranddriver.com

Выбор кроссовера с расчетом на длительную эксплуатацию требует детального изучения технического ресурса основных систем. Четыре популярные модели 2026 года способны надежно служить владельцам более десяти лет без серьезных технических вмешательств.

Об этом эксперты рассказали GOBankingRates.

Реклама

Читайте также:

Японская надежность

Honda CR-V предлагает сочетание практичности и высокой выносливости. Модель 2026 года получила обновленный интерьер с расширенным пространством для пассажиров и современное техническое оснащение для комфортных поездок на дальние расстояния.

Согласно техническим данным, ресурс этого кроссовера составляет от 400 000 до 480 000 км. Эксперт из AutoInsurance.org Мелани Массон утверждает: "Трудно превзойти CR-V по показателям надежности, поскольку производитель предоставил приоритет качеству двигателя, что позволяет машине легко служить 20 лет".

Премиальная выносливость

Lexus RX отличается высоким качеством сборки и использованием премиальных материалов. Кроссовер имеет солидную репутацию на рынке благодаря способности сохранять работоспособность и эстетический вид в течение многих лет интенсивного использования.

При условии надлежащего ухода средний пробег модели превышает 400 000 км. Специалисты подчеркивают, что основные узлы Lexus часто служат на 30% дольше по сравнению с продукцией конкурентов, обеспечивая высокую остаточную стоимость автомобиля.

Гибридная эффективность

Toyota RAV4 Hybrid демонстрирует топливную эффективность на уровне около 5,3 л/100 км. Модель обеспечивает достаточно места для груза и пассажиров, оставаясь при этом удобным и экономным вариантом для ежедневных городских поездок.

Прогнозируемый срок службы кроссовера превышает 320 000 км или два десятилетия эксплуатации. Маркетинговый директор компании Specialty Auto Parts USA Райан Салата отмечает: "Гибридная система снимает часть нагрузки с двигателя и тормозов, что существенно уменьшает вероятность отказа трансмиссии в будущем".

Также читайте:

Десять худших популярных кроссоверов с пробегом

Популярный кроссовер Duster обновили до гибрида с заводским ГБО

Универсальная конструкция

Subaru Forester является удачным выбором для активных путешественников благодаря системам полного привода и продуманной эргономике. Автомобиль имеет обновленный дизайн и высокие рейтинги безопасности, что является критически важным при долгосрочном владении.

Конструктивные особенности позволяют уверенно преодолевать отметку в 320 000 км, а отдельные владельцы сообщают об успешных пробегах до 480 000 км. Мелани Массон добавляет, что Forester идеально подходит для тех, кто не планирует думать о замене транспортного средства как минимум ближайшие десять лет.