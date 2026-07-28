Коли потрібно негайно міняти рульову рейку автомобіля

Механік ремонтує рульову систему. Фото: autozone.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Поява сторонніх стуків у передній частині автомобіля, люфт керма або плями мастила під машиною змушують водіїв думати про вихід з ладу рульової рейки. Проте схожі симптоми можуть викликати й інші елементи: тяги, наконечники, втулки стабілізатора або опори амортизаторів. Для збереження бюджету важливо вчасно розібратися у влаштуванні цього механізму та правильно провести діагностику.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Exist.ua.

Принцип роботи

Рульова рейка виступає центральною ланкою між кермом та передніми колесами. Під час повороту керма зусилля передається через вал на шестерню, яка рухає зубчасту планку вліво або вправо. Ця планка через рульові тяги та наконечники повертає колеса у потрібному напрямку. Вузол розташований знизу автомобіля на підрамнику, через що його поломки часто плутають з дефектами підвіски.

За типом підсилювача рейки діляться на кілька видів:

механічні без підсилювача;

гідравлічні з помпою та рідиною гідропідсилювача керма (КПК);

електричні з електромотором та блоком керування.

У гідравлічних системах головна увага приділяється герметичності та стану рідини. В електричних версіях на перший план виходить справність датчиків та електроніки.

Основні симптоми

Найпоширенішим сигналом є глухий стук спереду, який з'являється на дрібних нерівностях або бруківці при повільній їзді. Іншою ознакою зносу стає люфт, коли колеса реагують на поворот керма з запізненням, або туге обертання керма в один бік. Якщо кермо погано повертається у вихідне положення, це може вказувати як на проблему з геометрією підвіски, так і на закушування самого механізму.

Витік рідини ГПК є найбільш небезпечним симптомом для гідравлічних рейок. Мастило може протікати через зношені сальники, порвані пильники або корозію штока. Їзда з низьким рівнем рідини швидко виводить з ладу не лише рейку, а й помпу гідропідсилювача.

Причини поломок

Головними ворогами рульового механізму є сильні удари від проїзду глибоких ям та наїздів на бордюри. Другою поширеною причиною поломок є пошкоджені захисні пильники. Коли пильник рветься, всередину потрапляють пил, вода та сіль, що викликає корозію штока та руйнує ущільнювачі.

З легким стуком без люфту та течі можна дістатися до сервісу самостійно. Проте при сильному люфті, закушуванні керма або швидкій втраті рідини подальший рух стає небезпечним для життя. Ремонт або реставрація рейки можливі при зносі сальників та втулок, але при значній корозії чи пошкодженні корпусу вузол доведеться замінити повністю з обов'язковим подальшим регулюванням розвалу-сходження.

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