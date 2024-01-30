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З авто капає якась рідина — найпростіший спосіб з'ясувати, що це та звідки тече

30 січня 2024 09:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Плями під авто: експерти рекомендують найпростіший спосіб знайти джерело протікання
Райдужні плями на дорозі ознака того, що автомобіль протікає. Фото: poweroilcenter.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Різнобарвні плями під машиною на асфальті свідчать, що авто протікає. Але перш ніж усунути проблему, потрібно за допомогою простого методу та порад експертів з'ясувати, звідки та що саме тече.

Про це повідомив Lifehacker.

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Найпростіший спосіб дізнатися правду — підкласти під машину на ніч великий шматок світлого картону (як варіант згодяться старе біле простирадло або світлий брезент).

Ось що потрібно зробити:

  • Припаркувати авто на рівній поверхні, щоб запобігти стіканню рідини з картону.
  • Покласти великий світлий шматок картону під машину та переконатися, що папір виходить за межі ширини автомобіля.
  • Залишити все на місці на ніч.
  • На ранок забруднений картон (простирадло, брезент) розповість цілу історію: яка рідина протікає та звідки.

Як визначити джерело витоку

Розташування плями на картоні дає приблизне уявлення про те, звідки починати шукати.

Майте на увазі, що рідини можуть капати з однієї частини, потрапляти на іншу, а вже потім падати долі, тому місце витоку може бути не безпосередньо над плямою.

Озбройтеся ліхтариком для освітлення ходової частини під час пошуку витоків.

  • Масляні плями, що капають прямо вниз, найімовірніше, походять з масляного піддона або фільтра.
  • Зеленувата рідина, що збирається біля передньої частини, вказує на охолоджуючу рідину з радіатора, шлангів або водяної помпи.
  • Гальмівна рідина може проїдати картон, що вказує на витік вище в районі супортів або гальмівних магістралей.

Що саме  тече

  • Моторне мастило — темно-коричневе або чорне; на дотик слизьке.
  • Трансмісійна рідина — червона або зелена; слизька.
  • Охолоджуюча рідина — рожевого, зеленого або жовтого кольору; на дотик слизька, має солодкуватий запах.
  • Рідина гідропідсилювача керма — від прозорої до світло-коричневої; має запах горілого зефіру.
  • Гальмівна рідина — від прозорої до світло-коричневої; на дотик масляниста, але не слизька.

Якщо у вас кілька витоків, рекомендується усувати несправності в порядку зростання їх складності.

Виявлення проблем на ранній стадії може запобігти багатотисячним рахункам за ремонт у майбутньому.

Раніше ми писали, які речі повинні бути в багажнику авто кожного водія взимку. Також повідомляли про три способи швидко прогріти двигун та салон авто.

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