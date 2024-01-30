Пятна под авто: эксперты рекомендуют самый простой способ найти источник протечки

Из авто капает какая-то жидкость — самый простой способ выяснить, что это и откуда течет
Разноцветные пятна под машиной на асфальте свидетельствуют, что автомобиль протекает. Но прежде чем устранить проблему, нужно с помощью простого метода и советов экспертов выяснить, откуда и что именно течет.
Об этом сообщил Lifehacker.
Самый простой способ узнать правду — подложить под машину на ночь большой кусок светлого картона (как вариант подойдут старая белая простыня или светлый брезент).
Вот что нужно сделать:
- Припарковать авто на ровной поверхности, чтобы предотвратить стекание жидкости с картона.
- Положить большой светлый кусок картона под машину и убедиться, что бумага выходит за пределы ширины автомобиля.
- Оставить все на месте на ночь.
- Наутро загрязненный картон (простынь, брезент) расскажет целую историю: какая жидкость протекает и откуда.
Как определить источник протечки
Расположение пятен на картоне дает приблизительное представление о том, откуда начинать искать.
Имейте в виду, что жидкости могут капать с одной части, попадать на другую, а потом падать на пол, поэтому место утечки может не быть непосредственно над пятном.
Вооружитесь фонарем для освещения ходовой части при поиске протечек.
- Масляные пятна, капающие прямо вниз, вероятнее всего, исходят из масляного поддона или фильтра.
- Зеленоватая жидкость, которая собирается у передней части, указывает на охлаждающую жидкость из радиатора, шлангов или водяного насоса.
- Тормозная жидкость, которая может проедать картон, указывает на протечку выше в районе суппортов или тормозных магистралей.
Что именно течет
- Моторная смазка — темно-коричневая или черная, на ощупь скользкая.
- Трансмиссионная жидкость — красная или зеленая; скользкая.
- Охлаждающая жидкость — розового, зеленого или желтого цвета; на ощупь скользкая, имеет сладковатый запах.
- Жидкость гидроусилителя руля — от прозрачной до светло-коричневой; имеет запах горелого зефира.
- Тормозная жидкость — от прозрачной до светло-коричневой; на ощупь маслянистая, но не скользкая.
Если у вас есть несколько протечек, рекомендуется устранять неисправности в порядке возрастания их сложности.
Выявление проблем на ранней стадии может предотвратить многотысячные счета за ремонт в будущем.
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