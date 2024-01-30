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Из авто капает какая-то жидкость — самый простой способ выяснить, что это и откуда течет

30 января 2024 09:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Пятна под авто: эксперты рекомендуют самый простой способ найти источник протечки
Радужные пятна на дороге — признак того, что автомобиль протекает. Фото: poweroilcenter.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Разноцветные пятна под машиной на асфальте свидетельствуют, что автомобиль протекает. Но прежде чем устранить проблему, нужно с помощью простого метода и советов экспертов выяснить, откуда и что именно течет.

Об этом сообщил Lifehacker.

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Самый простой способ узнать правду — подложить под машину на ночь большой кусок светлого картона (как вариант подойдут старая белая простыня или светлый брезент).

Вот что нужно сделать:

  • Припарковать авто на ровной поверхности, чтобы предотвратить стекание жидкости с картона.
  • Положить большой светлый кусок картона под машину и убедиться, что бумага выходит за пределы ширины автомобиля.
  • Оставить все на месте на ночь.
  • Наутро загрязненный картон (простынь, брезент) расскажет целую историю: какая жидкость протекает и откуда.

Как определить источник протечки

Расположение пятен на картоне дает приблизительное представление о том, откуда начинать искать.

Имейте в виду, что жидкости могут капать с одной части, попадать на другую, а потом падать на пол, поэтому место утечки может не быть непосредственно над пятном.

Вооружитесь фонарем для освещения ходовой части при поиске протечек.

  • Масляные пятна, капающие прямо вниз, вероятнее всего, исходят из масляного поддона или фильтра.
  • Зеленоватая жидкость, которая собирается у передней части, указывает на охлаждающую жидкость из радиатора, шлангов или водяного насоса.
  • Тормозная жидкость, которая может проедать картон, указывает на протечку выше в районе суппортов или тормозных магистралей.

Что именно течет

  • Моторная смазка — темно-коричневая или черная, на ощупь скользкая.
  • Трансмиссионная жидкость — красная или зеленая; скользкая.
  • Охлаждающая жидкость — розового, зеленого или желтого цвета; на ощупь скользкая, имеет сладковатый запах.
  • Жидкость гидроусилителя руля — от прозрачной до светло-коричневой; имеет запах горелого зефира.
  • Тормозная жидкость — от прозрачной до светло-коричневой; на ощупь маслянистая, но не скользкая.

Если у вас есть несколько протечек, рекомендуется устранять неисправности в порядке возрастания их сложности.

Выявление проблем на ранней стадии может предотвратить многотысячные счета за ремонт в будущем.

Ранее мы писали, какие вещи должны быть в багажнике машины у каждого водителя зимой. Также сообщалось о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто.

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