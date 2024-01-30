Пятна под авто: эксперты рекомендуют самый простой способ найти источник протечки

Радужные пятна на дороге — признак того, что автомобиль протекает. Фото: poweroilcenter.com

Разноцветные пятна под машиной на асфальте свидетельствуют, что автомобиль протекает. Но прежде чем устранить проблему, нужно с помощью простого метода и советов экспертов выяснить, откуда и что именно течет.

Об этом сообщил Lifehacker.

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Самый простой способ узнать правду — подложить под машину на ночь большой кусок светлого картона (как вариант подойдут старая белая простыня или светлый брезент).

Вот что нужно сделать:

Припарковать авто на ровной поверхности, чтобы предотвратить стекание жидкости с картона.

Положить большой светлый кусок картона под машину и убедиться, что бумага выходит за пределы ширины автомобиля.

Оставить все на месте на ночь.

Наутро загрязненный картон (простынь, брезент) расскажет целую историю: какая жидкость протекает и откуда.

Как определить источник протечки

Расположение пятен на картоне дает приблизительное представление о том, откуда начинать искать.

Имейте в виду, что жидкости могут капать с одной части, попадать на другую, а потом падать на пол, поэтому место утечки может не быть непосредственно над пятном.

Вооружитесь фонарем для освещения ходовой части при поиске протечек.

Масляные пятна, капающие прямо вниз, вероятнее всего, исходят из масляного поддона или фильтра.

капающие прямо вниз, вероятнее всего, исходят из масляного поддона или фильтра. Зеленоватая жидкость, которая собирается у передней части, указывает на охлаждающую жидкость из радиатора, шлангов или водяного насоса.

которая собирается у передней части, указывает на охлаждающую жидкость из радиатора, шлангов или водяного насоса. Тормозная жидкость, которая может проедать картон, указывает на протечку выше в районе суппортов или тормозных магистралей.

Что именно течет

Моторная смазка — темно-коричневая или черная, на ощупь скользкая.

— темно-коричневая или черная, на ощупь скользкая. Трансмиссионная жидкость — красная или зеленая; скользкая.

— красная или зеленая; скользкая. Охлаждающая жидкость — розового, зеленого или желтого цвета; на ощупь скользкая, имеет сладковатый запах.

— розового, зеленого или желтого цвета; на ощупь скользкая, имеет сладковатый запах. Жидкость гидроусилителя руля — от прозрачной до светло-коричневой; имеет запах горелого зефира.

— от прозрачной до светло-коричневой; имеет запах горелого зефира. Тормозная жидкость — от прозрачной до светло-коричневой; на ощупь маслянистая, но не скользкая.

Если у вас есть несколько протечек, рекомендуется устранять неисправности в порядке возрастания их сложности.

Выявление проблем на ранней стадии может предотвратить многотысячные счета за ремонт в будущем.

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