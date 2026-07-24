Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Коли міняти повітряний фільтр авто, щоб не нашкодити двигуну

Коли міняти повітряний фільтр авто, щоб не нашкодити двигуну

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2026 06:00
Повітряний фільтр автомобіля: як часто міняти та чим загрожує бруд
Заміна повітряного фільтра. Фото: pandahub.com

Автомобільний двигун внутрішнього згоряння працює як потужна помпа, якій для роботи потрібен постійний приплив кисню. Але разом з вуличним повітрям у систему потрапляють пил, дрібний пісок, пух та міська кіптява. Повітряний фільтр виступає головним захисним бар'єром, який затримує бруд і запобігає передчасному зносу внутрішніх деталей мотора.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vidi.

Реклама

Регламент заміни

Частота заміни деталі залежить від умов експлуатації та типу двигуна. На чистому позаміському асфальті фільтр спокійно ходить 15 000–20 000 км, тоді як у міських заторах його ресурс скорочується до 10 000–12 000 км. На ґрунтових дорогах деталь забивається вже через 5000–7000 км. Дизельні та турбовані мотори особливо чутливі до нестачі кисню, тому на таких машинах заміну слід робити кожні 10 000 км або раз на рік.

Точний термін служби залежить від стилю водіння та сезону. Агресивна їзда змушує ДВЗ прокачувати більше повітря, а тополиний пух чи осіння вологість швидко забивають мікропори паперу. Навіть якщо пробіг автомобіля за рік виявився невеликим, фільтр все одно втрачає свої властивості й вимагає оновлення.

Реклама

Ознаки зносу

Зрозуміти, що фільтр забився, можна за поведінкою автомобіля під час руху. Двигун починає втрачати потужність, з'являються ривки при розгоні та нестабільні оберти на холостому ходу. Бортовий комп'ютер показує збільшену витрату пального, а на дизельних авто з вихлопної труби може піти чорний дим через неповне згоряння суміші.

Читайте також:
Реклама

Коли прохідність повітря погіршується, електронний блок керування починає подавати більше пального. Надто збагачена суміш згорає неефективно, що призводить до утворення нагару на свічках запалювання та каталізаторі. У результаті силовий агрегат починає всмоктувати бруд крізь дрібні щілини в корпусі, що шкодить циліндрам і турбіні.

Особливості обслуговування

Намагатися продувати або мити старий паперовий фільтр немає сенсу, позаяк відновити пошкоджені мікропори неможливо. При виборі нового витратника краще віддати перевагу оригінальним деталям або якісним аналогам від перевірених брендів.

Реклама

Заміна елемента здається простою процедурою, проте під час встановлення важливо рівно укласти ущільнювальні гумки. Нещільно закрита кришка корпусу залишає зазори для прямого потрапляння пилу в мотор. Своєчасне оновлення деталі коштує недорого і захищає автомобіль від дорогого ремонту.

Раніше Новини.LIVE писали, чому досвідчені водії кладуть синтепон на повітряний фільтр. Як подбати про максимальну довговічність оригінального фільтра.

Реклама

Також читайте про чотири ознаки того, що двигун авто скоро вийде з ладу. Автоексперти назвали кілька попереджувальних сигналів.

повітря авто проблеми поради автомобіль пил фільтр
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації