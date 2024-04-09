Підступний тест із ПДР: хто не може повернути ліворуч

Хто порушить ПДР? Малюнок: "Школа авто".

Це завдання на каналі правильно розв'язали лише 47% опитаних. Хто з водіїв порушить правила, якщо поверне ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто"

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Варіанти відповіді

Обидва водії порушать правила. Обидва водії не порушать правила. Водій чорного автомобіля. Водій червоного автомобіля.

Розбір завдання

На перехресті горить зелений сигнал світлофора в додатковій секції, що дозволяє поворот ліворуч. Але водій чорного автомобіля перебуває на правій смузі руху, з якої повертати ліворуч заборонено.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч і ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Світлофор дозволяє повернути ліворуч водієві червоного автомобіля, але перед ним встановлено знак 4.1 "Рух прямо".

Знак тимчасовий, про що свідчить його встановлення на землі. А за наявності тимчасових знаків водії мають керуватися їхніми вимогами.

Тобто в зображеній ситуації обидва водії порушать правила, якщо повернуть ліворуч.

Правильна відповідь №1

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