Підступний тест із ПДР: хто не може повернути ліворуч

Хитре завдання з ПДР — хто з водіїв порушить правила, повернувши ліворуч
Це завдання на каналі правильно розв'язали лише 47% опитаних. Хто з водіїв порушить правила, якщо поверне ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Школа авто"
Варіанти відповіді
- Обидва водії порушать правила.
- Обидва водії не порушать правила.
- Водій чорного автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
Розбір завдання
На перехресті горить зелений сигнал світлофора в додатковій секції, що дозволяє поворот ліворуч. Але водій чорного автомобіля перебуває на правій смузі руху, з якої повертати ліворуч заборонено.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч і ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Світлофор дозволяє повернути ліворуч водієві червоного автомобіля, але перед ним встановлено знак 4.1 "Рух прямо".
Знак тимчасовий, про що свідчить його встановлення на землі. А за наявності тимчасових знаків водії мають керуватися їхніми вимогами.
Тобто в зображеній ситуації обидва водії порушать правила, якщо повернуть ліворуч.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!