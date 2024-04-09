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Хитре завдання з ПДР — хто з водіїв порушить правила, повернувши ліворуч

9 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Підступний тест із ПДР: хто не може повернути ліворуч
Хто порушить ПДР? Малюнок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Це завдання на каналі правильно розв'язали лише 47% опитаних. Хто з водіїв порушить правила, якщо поверне ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто"

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Варіанти відповіді

  1. Обидва водії порушать правила.
  2. Обидва водії не порушать правила.
  3. Водій чорного автомобіля.
  4. Водій червоного автомобіля.

Розбір завдання

На перехресті горить зелений сигнал світлофора в додатковій секції, що дозволяє поворот ліворуч. Але водій чорного автомобіля перебуває на правій смузі руху, з якої повертати ліворуч заборонено.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч і ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Світлофор дозволяє повернути ліворуч водієві червоного автомобіля, але перед ним встановлено знак 4.1 "Рух прямо".

 

Хитре завдання з ПДР — хто з водіїв порушить правила, повернувши ліворуч - фото 1

Знак тимчасовий, про що свідчить його встановлення на землі. А за наявності тимчасових знаків водії мають керуватися їхніми вимогами.

Тобто в зображеній ситуації обидва водії порушать правила, якщо повернуть ліворуч.

Правильна відповідь №1

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