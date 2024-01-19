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Лише уважний водій розв'яже цю хитру задачу з ПДР

19 січня 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: куди дозволено їхати водію червоного автомобіля
Куди може їхати авто? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на знання дорожніх знаків. За якими траєкторіями дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля.

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише прямо.
  2. Прямо та ліворуч.
  3. Лише ліворуч.
  4. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  5. Лише у зворотному напрямку.
  6. Прямо та у зворотному напрямку.

Розбір задачі

Червоний автомобіль під'їхав до перехрестя. Водієві пропонуються три варіанти для подальшого руху.

На перехресті є знаки, які допоможуть з'ясувати, які з напрямків дозволені.

Знак 2.3 "Головна дорога" в цій ситуації нічим не допоможе.

Потрібно орієнтуватися на інші два знаки: 3.1 "Рух заборонено" та табличка 7.3.2 "Напрямок дії".

Разом ці два знаки забороняють рух ліворуч.

А чи може водій червоного автомобіля розвернутися? Звичайно. Ця комбінація знаків не забороняє розворот.

Тобто у ситуації, зображеній на малюнку, дозволяється продовжити рух прямо та у зворотному напрямку.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували за допомогою знаків обрати правильний напрямок руху авто. Також представляли заплутану задачу з ПДР, чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.

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автомобіль
ПДР
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