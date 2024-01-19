Тест з ПДР: куди дозволено їхати водію червоного автомобіля

Куди може їхати авто? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків. За якими траєкторіями дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля.

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише прямо. Прямо та ліворуч. Лише ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Лише у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку.

Розбір задачі

Червоний автомобіль під'їхав до перехрестя. Водієві пропонуються три варіанти для подальшого руху.

На перехресті є знаки, які допоможуть з'ясувати, які з напрямків дозволені.

Знак 2.3 "Головна дорога" в цій ситуації нічим не допоможе.

Потрібно орієнтуватися на інші два знаки: 3.1 "Рух заборонено" та табличка 7.3.2 "Напрямок дії".

Разом ці два знаки забороняють рух ліворуч.

А чи може водій червоного автомобіля розвернутися? Звичайно. Ця комбінація знаків не забороняє розворот.

Тобто у ситуації, зображеній на малюнку, дозволяється продовжити рух прямо та у зворотному напрямку.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували за допомогою знаків обрати правильний напрямок руху авто. Також представляли заплутану задачу з ПДР, чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.