Тест з ПДР: куди дозволено їхати водію червоного автомобіля

Лише уважний водій розв'яже цю хитру задачу з ПДР
Задача на знання дорожніх знаків. За якими траєкторіями дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля.
Задачу запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише прямо.
- Прямо та ліворуч.
- Лише ліворуч.
- Ліворуч та у зворотному напрямку.
- Лише у зворотному напрямку.
- Прямо та у зворотному напрямку.
Розбір задачі
Червоний автомобіль під'їхав до перехрестя. Водієві пропонуються три варіанти для подальшого руху.
На перехресті є знаки, які допоможуть з'ясувати, які з напрямків дозволені.
Знак 2.3 "Головна дорога" в цій ситуації нічим не допоможе.
Потрібно орієнтуватися на інші два знаки: 3.1 "Рух заборонено" та табличка 7.3.2 "Напрямок дії".
Разом ці два знаки забороняють рух ліворуч.
А чи може водій червоного автомобіля розвернутися? Звичайно. Ця комбінація знаків не забороняє розворот.
Тобто у ситуації, зображеній на малюнку, дозволяється продовжити рух прямо та у зворотному напрямку.
Правильна відповідь №6
Раніше ми пропонували за допомогою знаків обрати правильний напрямок руху авто. Також представляли заплутану задачу з ПДР, чи має авто поступатися двом трамваям на перехресті.
Читайте Новини.LIVE!