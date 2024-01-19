Тест по ПДД: куда разрешено ехать водителю красного автомобиля

Только внимательный водитель решит эту хитрую задачу по ПДД
Задача на знание дорожных знаков. По каким траекториям разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля.
Задачу предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только прямо.
- Прямо и налево.
- Только налево.
- Налево и в обратном направлении.
- Только в обратном направлении.
- Прямо и в обратном направлении.
Разбор задачи
Красный автомобиль подъехал к перекрестку. Водителю предлагаются три варианта для дальнейшего движения.
На перекрестке есть знаки, которые помогут выяснить, какие направления разрешены.
Знак 2.3 "Главная дорога" в этой ситуации ничем не поможет.
Следует ориентироваться на другие два знака: 3.1 "Движение запрещено" и табличку 7.3.2 "Направление действия".
Вместе эти два знака запрещают движение слева.
Может ли водитель красного автомобиля развернуться? Конечно. Эта комбинация символов не запрещает разворот.
То есть в ситуации, изображенной на рисунке, разрешается продолжить движение прямо и в обратном направлении.
Правильный ответ №6
Ранее мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.
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