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Только внимательный водитель решит эту хитрую задачу по ПДД

19 января 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: куда разрешено ехать водителю красного автомобиля
Куда может ехать автомобиль? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача на знание дорожных знаков. По каким траекториям разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля.

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Только налево.
  4. Налево и в обратном направлении.
  5. Только в обратном направлении.
  6. Прямо и в обратном направлении.

Разбор задачи

Красный автомобиль подъехал к перекрестку. Водителю предлагаются три варианта для дальнейшего движения.

На перекрестке есть знаки, которые помогут выяснить, какие направления разрешены.

Знак 2.3 "Главная дорога" в этой ситуации ничем не поможет.

Следует ориентироваться на другие два знака: 3.1 "Движение запрещено" и табличку 7.3.2 "Направление действия".

Вместе эти два знака запрещают движение слева.

Может ли водитель красного автомобиля развернуться? Конечно. Эта комбинация символов не запрещает разворот.

То есть в ситуации, изображенной на рисунке, разрешается продолжить движение прямо и в обратном направлении.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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