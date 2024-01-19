Тест по ПДД: куда разрешено ехать водителю красного автомобиля

Куда может ехать автомобиль? Рисунок: "За! Правилами".

Задача на знание дорожных знаков. По каким траекториям разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля.

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только прямо. Прямо и налево. Только налево. Налево и в обратном направлении. Только в обратном направлении. Прямо и в обратном направлении.

Разбор задачи

Красный автомобиль подъехал к перекрестку. Водителю предлагаются три варианта для дальнейшего движения.

На перекрестке есть знаки, которые помогут выяснить, какие направления разрешены.

Знак 2.3 "Главная дорога" в этой ситуации ничем не поможет.

Следует ориентироваться на другие два знака: 3.1 "Движение запрещено" и табличку 7.3.2 "Направление действия".

Вместе эти два знака запрещают движение слева.

Может ли водитель красного автомобиля развернуться? Конечно. Эта комбинация символов не запрещает разворот.

То есть в ситуации, изображенной на рисунке, разрешается продолжить движение прямо и в обратном направлении.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали с помощью знаков выбрать правильное направление движения авто. Также представляли запутанную задачу по ПДД, должно ли авто уступать двум трамваям на перекрестке.