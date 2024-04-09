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Хитрая задача по ПДД — кто из водителей нарушит правила, повернув налево

9 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Коварный тест по ПДД: кто не может повернуть налево
Кто нарушит ПДД? Рисунок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Эту задачу на канале правильно решили только 47% опрошенных. Кто из водителей нарушит правила, если повернет налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто"

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Варианты ответа

  1. Оба водителя нарушат правила.
  2. Оба водителя не нарушат правила.
  3. Водитель черного автомобиля.
  4. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке горит зеленый сигнал светофора в дополнительной секции, разрешающий поворот налево. Но водитель черного автомобиля находится на правой полосе движения, из которой поворачивать налево запрещено.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Светофор позволяет повернуть налево водителю красного автомобиля, но перед ним установлен знак 4.1 "Движение прямо".

 

Хитрая задача из ПДД — кто из водителей нарушит правила, повернув налево - фото 1

Знак временный, о чем свидетельствует его установка на земле. А при наличии временных знаков водители должны руководствоваться их требованиями.

То есть в изображенной ситуации оба водителя нарушат правила, если повернут налево.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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