Коварный тест по ПДД: кто не может повернуть налево

Хитрая задача по ПДД — кто из водителей нарушит правила, повернув налево
Эту задачу на канале правильно решили только 47% опрошенных. Кто из водителей нарушит правила, если повернет налево в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа авто"
Варианты ответа
- Оба водителя нарушат правила.
- Оба водителя не нарушат правила.
- Водитель черного автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке горит зеленый сигнал светофора в дополнительной секции, разрешающий поворот налево. Но водитель черного автомобиля находится на правой полосе движения, из которой поворачивать налево запрещено.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Светофор позволяет повернуть налево водителю красного автомобиля, но перед ним установлен знак 4.1 "Движение прямо".
Знак временный, о чем свидетельствует его установка на земле. А при наличии временных знаков водители должны руководствоваться их требованиями.
То есть в изображенной ситуации оба водителя нарушат правила, если повернут налево.
Правильный ответ №1
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