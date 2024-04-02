Хитрий тест з ПДР: за якою траєкторією водій може заїхати до магазину

Яка траєкторія дозволена? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Яка з траєкторій дозволена водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На ділянці дороги водієві пропонуються дві траєкторії аби заїхати на територію магазину. Розібратися у питанні допоможе дорожній знак 4.1 "Рух прямо".

Цей знак дозволяє рух лише прямо, а отже, траєкторія А точно заборонена.

Дія знака поширюється на перехрестя, перед яким його встановлено.

Якщо він стоїть поза перехрестям, то дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. В зображеній ситуації знак встановлено поза перехрестям, позаяк виїзд з території магазину — прилегла до дороги територія, а не перехрестя.

Тобто за поворотом на територію магазину дія знаку все ще поширюються, тому розвернутися по траєкторії Б, а потім повернути праворуч, як це зображено на малюнку, також забороняється.

Зазначимо, що знак 4.1 не забороняє поворот праворуч у двори, житлові зони, АЗС та інші прилеглі до дороги території. Але у зображеній ситуації водій намагається повернути ліворуч.

Все це значить, що обидві траєкторії заборонені.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.