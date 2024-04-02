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Підступна задача з ПДР — за якою траєкторією водій може заїхати до магазину

2 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Хитрий тест з ПДР: за якою траєкторією водій може заїхати до магазину
Яка траєкторія дозволена? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Яка з траєкторій дозволена водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Траєкторія А.
  2. Траєкторія Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На ділянці дороги водієві пропонуються дві траєкторії аби заїхати на територію магазину. Розібратися у питанні допоможе дорожній знак 4.1 "Рух прямо".

Підступна задача з ПДР — за якою траєкторією водій може заїхати до магазину - фото 1

Цей знак дозволяє рух лише прямо, а отже, траєкторія А точно заборонена.

Дія знака поширюється на перехрестя, перед яким його встановлено.

Якщо він стоїть поза перехрестям, то дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. В зображеній ситуації знак встановлено поза перехрестям, позаяк виїзд з території магазину — прилегла до дороги територія, а не перехрестя.

Тобто за поворотом на територію магазину дія знаку все ще поширюються, тому розвернутися по траєкторії Б, а потім повернути праворуч, як це зображено на малюнку, також забороняється.

Зазначимо, що знак 4.1 не забороняє поворот праворуч у двори, житлові зони, АЗС та інші прилеглі до дороги території. Але у зображеній ситуації водій намагається повернути ліворуч.

Все це значить, що обидві траєкторії заборонені.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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