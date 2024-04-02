Хитрий тест з ПДР: за якою траєкторією водій може заїхати до магазину

Підступна задача з ПДР — за якою траєкторією водій може заїхати до магазину
Задача з теми регулювання дорожнього руху. Яка з траєкторій дозволена водієві жовтого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Траєкторія А.
- Траєкторія Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
На ділянці дороги водієві пропонуються дві траєкторії аби заїхати на територію магазину. Розібратися у питанні допоможе дорожній знак 4.1 "Рух прямо".
Цей знак дозволяє рух лише прямо, а отже, траєкторія А точно заборонена.
Дія знака поширюється на перехрестя, перед яким його встановлено.
Якщо він стоїть поза перехрестям, то дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. В зображеній ситуації знак встановлено поза перехрестям, позаяк виїзд з території магазину — прилегла до дороги територія, а не перехрестя.
Тобто за поворотом на територію магазину дія знаку все ще поширюються, тому розвернутися по траєкторії Б, а потім повернути праворуч, як це зображено на малюнку, також забороняється.
Зазначимо, що знак 4.1 не забороняє поворот праворуч у двори, житлові зони, АЗС та інші прилеглі до дороги території. Але у зображеній ситуації водій намагається повернути ліворуч.
Все це значить, що обидві траєкторії заборонені.
Правильна відповідь №4
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