Які міста мають найбільші обмеження швидкості для авто

Які міста мають найбільші обмеження швидкості для авто

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 10:54
Де водіям встановлюють найбільші обмеження швидкості руху
Знак обмежує швидкість до 20 км/год. Фото: internationaldriversassociation.com

Особливості міської забудови та обмеження швидкості суттєво впливають на темп життя автомобілістів у мегаполісах. Оприлюднені дані рейтингу TomTom Traffic Index за 2025 рік визначили міста, де пересування за кермом вимагає найбільшого терпіння.

Про це повідомив РБК-Україна.

Найповільніша столиця

За даними Sky News, Лондон наразі вважається найповільнішим для водіння містом серед столиць світу. Це зумовлено посиленням контролю над швидкісним режимом, адже понад половина міських доріг має встановлене обмеження на рівні 32 км/год (20 миль/год). В окремих зонах ліміт становить близько 48 км/год (30 миль/год), що значно уповільнює загальний потік транспорту.

Експерт компанії TomTom Енді Мерчант пояснює, що низька середня швидкість не завжди є наслідком виключно заторів.

"Низькі середні швидкості в Лондоні часто пояснюють заторами, але це не відображає повної картини", — зазначає фахівець.

На темп руху впливають статичні фактори, серед яких застарілий дизайн вулиць та стабільно висока завантаженість доріг.



Глобальний рейтинг

Згідно з дослідженням TomTom Traffic Index 2025, Лондон посідає друге місце у світі за середньою швидкістю пересування, яка становить 16,5 км/год.

Абсолютним лідером антирейтингу стало місто Барранкілья на півночі Колумбії, де водії рухаються з середньою швидкістю 16,4 км/год. Також до п'ятірки найповільніших локацій увійшли індійські мегаполіси Бенгалуру та Колката, а також столиця Перу місто Ліма.

Високий рівень завантаженості доріг залишається критичною проблемою для багатьох регіонів. Найвищий рівень заторів зафіксовано у таких містах:

  • Мехіко (Мексика) – 75,9%;
  • Бенгалуру (Індія) – 74,4%;
  • Дублін (Ірландія) – 72,9%;
  • Лодзь (Польща) – 72,8%;
  • Пуна (Індія) – 71,1%.


Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
