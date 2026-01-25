Где водителям устанавливают наибольшие ограничения скорости движения

Знак ограничивает скорость до 20 км/ч. Фото: internationaldriversassociation.com

Особенности городской застройки и ограничения скорости существенно влияют на темп жизни автомобилистов в мегаполисах. Обнародованные данные рейтинга TomTom Traffic Index за 2025 год определили города, где передвижение за рулем требует наибольшего терпения.

Об этом сообщил РБК-Украина.

Самая медленная столица

По данным Sky News, Лондон сейчас считается самым медленным для вождения городом среди столиц мира. Это обусловлено усилением контроля над скоростным режимом, ведь более половины городских дорог имеет установленное ограничение на уровне 32 км/ч (20 миль/ч). В отдельных зонах лимит составляет около 48 км/ч (30 миль/ч), что значительно замедляет общий поток транспорта.

Эксперт компании TomTom Энди Мерчант объясняет, что низкая средняя скорость не всегда является следствием исключительно пробок.

"Низкие средние скорости в Лондоне часто объясняют пробками, но это не отражает полной картины", — отмечает специалист.

На темп движения влияют статические факторы, среди которых устаревший дизайн улиц и стабильно высокая загруженность дорог.

Глобальный рейтинг

Согласно исследованию TomTom Traffic Index 2025, Лондон занимает второе место в мире по средней скорости передвижения, которая составляет 16,5 км/ч.

Абсолютным лидером антирейтинга стал город Барранкилья на севере Колумбии, где водители движутся со средней скоростью 16,4 км/ч. Также в пятерку самых медленных локаций вошли индийские мегаполисы Бенгалуру и Колката, а также столица Перу город Лима.

Высокий уровень загруженности дорог остается критической проблемой для многих регионов. Самый высокий уровень пробок зафиксирован в таких городах: