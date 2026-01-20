Відео
Україна
Як вберегти коробку-автомат в авто на морозах

Як вберегти коробку-автомат в авто на морозах

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 20:40
Ефективні методи захисту автоматичної трансмісії під час сильних морозів
Автомобіль на зимовій дорозі. Фото: freepik.com

Низькі температури значно підвищують ризик критичного пошкодження автоматичної трансмісії. Належний догляд за агрегатом у морозний період дозволяє уникнути дорогого ремонту та забезпечує стабільну роботу системи.

Про це написав NV.

Стан мастила

У мороз трансмісійна рідина густішає, що ускладнює роботу помпи під час її прокачування системою. Особливо небезпечним є старе або брудне мастило, яке за низьких температур перетворюється на абразивну пасту.

Варто перевірити рідину, адже її чорний колір або запах горілого свідчать про необхідність її негайної заміни.

Правила прогріву

На відміну від двигуна, коробка передач майже не прогрівається під час стояння на місці, позаяк тепло виділяється переважно під час тертя в русі. Проте починати поїздку відразу після запуску небезпечно для сальників та гідроблоку.

Оптимальний алгоритм передбачає 3-5 хвилин роботи двигуна на холостому ходу, після чого потрібно почергово перевести селектор у режими R, N та D, затримуючись у кожному положенні на 10-15 секунд. Перші два кілометри шляху варто уникати різких прискорень до досягнення робочої температури мастила.

Небезпека пробуксовування

Для автоматичних коробок, а особливо для варіаторів, тривале буксування у кучугурах призводить до миттєвого перегріву мастила та передчасного виходу агрегата з ладу. У разі застрягання рекомендується вимкнути систему стабілізації.

Категорично заборонено різко перемикатися між режимами руху вперед та назад без повної зупинки автомобіля та натискання гальма.

Спеціальний режим Winter або Snow змушує машину рушати з другої передачі, що мінімізує буксування на ожеледиці.

На слизьких спусках доцільно переходити на ручний режим вибору передач для гальмування двигуном. Це допомагає зберегти контроль над транспортним засобом та уникати небезпечного ковзання при використанні лише штатних гальм.

Контроль системи

Зимовий період є критичним для гумових ущільнювачів, які дубіють на морозі та можуть дати тріщини. Поява на снігу червоних або бурих крапель під місцем паркування свідчить про витік трансмісійної рідини. Необхідно терміново звернутися до сервісу, щоб не допустити повного виходу коробки з ладу під час руху.

ремонт авто зима морози проблеми поради автомобіль
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
