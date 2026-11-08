Як якість пального впливає на роботу двигуна автомобіля

Автомобіль на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Низька якість пального безпосередньо погіршує роботу паливної системи та скорочує ресурс деталей двигуна. Навіть справне авто після заправки сумнівним бензином чи дизелем починає рухатися ривками та втрачає динаміку розгону. Особливо чутливими до такого впливу залишаються машини з пробігом через знос форсунок і паливної помпи.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

Реклама

Вплив пального

Для нормальної роботи мотора потрібне пальне з характеристиками, які повністю відповідають вимогам автовиробника. Поганий хімічний склад спричиняє нестабільне згоряння суміші, через що двигун втрачає потужність і працює з перебоями.

Вода та дрібні абразивні часточки поступово виводять із ладу паливну помпу та забивають форсунки. У результаті порушення розпилення зростає споживання бензину, а в холодну погоду з'являються труднощі під час запуску.

Бензинові ризики

Використання бензину з нижчим октановим числом викликає небезпечну детонацію в циліндрах. Водій відчуває це через характерний металевий стукіт під навантаженням та суттєве погіршення розгону.

Читайте також:

Електроніка сучасних машин намагається скоригувати такі збої, проте постійна їзда на невідповідному пальному пришвидшує знос деталей.

Водночас купувати дорожчий бензин А-98 замість рекомендованого А-95 не обов'язково. Якщо мотор не розрахований на високе октанове число, така заміна не додасть потужності.

Оптимальне рішення полягає в суворому дотриманні інструкції з експлуатації автомобіля.

Дизельні деталі

Сучасні дизельні системи Common Rail працюють під високим тиском та вимагають ідеальної чистоти дизеля. Вода в пальному викликає швидку корозію та погіршує змащування елементів паливної помпи високого тиску.

У зимовий період невідповідне сезонне пальне парафінується й повністю забиває паливний фільтр. Через це двигун важко запускається або раптово глухне під час руху.

Симптоми та дії

Зрозуміти про наявність проблеми в баку можна за кількома характерними ознаками.

Важкий запуск мотора або раптова зупинка на холостому ходу.

Смикання автомобіля під час натискання на педаль газу.

Поява індикатора Check Engine на панелі приладів.

Відчутне зростання витрати бензину чи дизеля.

Якщо після відвідування заправки автомобіль почав працювати з перебоями, необхідно негайно припинити інтенсивну їзду. За наявності сильних ривків або незвичних звуків краще зупинити машину. Фахівці сервісу мають провести діагностику, перевірити тиск у системі та за потреби промити бак.

Самостійно додавати присадки або залишати невідповідне пальне в баку вкрай небезпечно.

Раніше Новини.LIVE писали, як водію правильно визначити витрати пального. Точний математичний розрахунок дає змогу дізнатися справжній апетит мотора на бензині, дизелі чи газі.

Також читайте, яка небезпека від води у бензобаку авто. Накопичена волога важча за пальне, тому вона завжди осідає на дні та не випаровується самостійно.