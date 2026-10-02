Як вода потрапляє у паливний бак авто та чим це загрожує двигуну

Лючок бензобака. Фото: bumper.co

Накопичення сторонньої рідини на дні паливного бака вважається поширеною проблемою для багатьох автовласників. Потрапляючи всередину, вода у системах автомобіля провокує корозію та створює ризик раптової зупинки двигуна. Своєчасна діагностика та правильне видалення вологи допомагають зберегти працездатність моторного відсіку.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

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Причини появи

Найчастіше волога потрапляє всередину разом з неякісним пальним на АЗС через порушення правил відстоювання після зливу цистерни. Іншим джерелом стає природний конденсат, який активно осідає на внутрішніх стінках бака під час температурних коливань. Втім, регулярне заправляння до повного бака в осінньо-зимовий період суттєво зменшує об'єм вільного повітря й сповільнює цей процес.

Краплі дощу або сніг також можуть проникати всередину під час заправляння просто неба або через пошкоджену кришку. Накопичена волога важча за пальне, тому вона завжди осідає на дні та не випаровується самостійно.

Головні ризики

Краплі води викликають швидку корозію внутрішніх металевих поверхонь та руйнують паливні форсунки. У дизельних агрегатах від цього страждає паливна помпа високого тиску, відновлення якого вимагає значних фінансових витрат. У зимові морози рідина перетворюється на крижані пробки, що повністю блокують подачу пального.

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Способи видалення

Для перевірки пального можна злити трохи рідини в скляну місткість і дати їй відстоятися пів години. Прозора вода швидко збереться окремим нижнім шаром під пальним. Також можна використовувати спеціальні індикаторні пасти для паливних щупів.

Механічний спосіб передбачає зливання залишків через нижню пробку з наступним промиванням і сушінням бака на сервісі. Для хімічного очищення використовують фірмові присадки-осушувачі на спиртовій основі з антикорозійними добавками. Використовувати ацетон чи чистий побутовий спирт не варто, адже це шкодить сучасним чутливим моторам.

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