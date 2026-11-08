Как качество топлива влияет на работу двигателя автомобиля

Автомобиль на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Низкое качество топлива напрямую ухудшает работу топливной системы и сокращает срок службы деталей двигателя. Даже исправный автомобиль после заправки сомнительного качества бензином или дизельным топливом начинает двигаться рывками и теряет динамику разгона. Особенно чувствительными к такому воздействию остаются автомобили с пробегом из-за износа форсунок и топливного насоса.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

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Влияние топлива

Для нормальной работы двигателя требуется топливо с характеристиками, полностью соответствующими требованиям автопроизводителя. Плохой химический состав вызывает нестабильное сгорание смеси, из-за чего двигатель теряет мощность и работает с перебоями.

Вода и мелкие абразивные частицы постепенно выводят из строя топливный насос и забивают форсунки. В результате нарушения распыления возрастает расход бензина, а в холодную погоду возникают трудности при запуске.

Риски, связанные с бензином

Использование бензина с более низким октановым числом вызывает опасную детонацию в цилиндрах. Водитель ощущает это по характерному металлическому стуку под нагрузкой и значительному ухудшению разгона.

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Электроника современных автомобилей пытается скорректировать такие сбои, однако постоянная езда на неподходящем топливе ускоряет износ деталей.

В то же время покупать более дорогой бензин А-98 вместо рекомендованного А-95 необязательно. Если двигатель не рассчитан на высокое октановое число, такая замена не добавит мощности.

Оптимальное решение заключается в строгом соблюдении инструкции по эксплуатации автомобиля.

Дизельные детали

Современные дизельные системы Common Rail работают под высоким давлением и требуют идеальной чистоты дизельного топлива. Вода в топливе вызывает быструю коррозию и ухудшает смазку элементов топливного насоса высокого давления.

В зимний период неподходящее для сезона топливо парафинится и полностью забивает топливный фильтр. Из-за этого двигатель с трудом запускается или внезапно глохнет во время движения.

Симптомы и меры

Понять о наличии проблемы в баке можно по нескольким характерным признакам.

Трудности с запуском двигателя или внезапная остановка на холостом ходу.

Рывки автомобиля при нажатии на педаль газа.

Появление индикатора Check Engine на приборной панели.

Заметное увеличение расхода бензина или дизельного топлива.

Если после посещения заправки автомобиль начал работать с перебоями, необходимо немедленно прекратить интенсивную езду. При наличии сильных рывков или необычных звуков лучше остановить машину. Специалисты сервиса должны провести диагностику, проверить давление в системе и, при необходимости, промыть бак.

Самостоятельно добавлять присадки или оставлять неподходящее топливо в баке крайне опасно.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как водителю правильно определить расход топлива. Точный математический расчет позволяет узнать реальный расход двигателя на бензине, дизеле или газе.

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