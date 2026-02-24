Як змінився продаж автомобілів в Україні за чотири роки війни

Автомобілі на стоянці в Києві. Фото: УНІАН

Український автомобільний ринок продемонстрував витривалість та здатність до відновлення протягом років повномасштабного вторгнення. Порівняння статистичних показників за 2021 та 2025 роки вказує на формування нових споживчих трендів та збереження стабільного попиту на транспортні засоби.

Нові автомобілі

Протягом 2021 року в країні реалізували 103 300 нових легкових машин, тоді як у 2025 році цей показник склав 81 300 одиниць. Падіння не критичне, адже ринок зберіг динаміку росту на рівні 17% проти 21% у довоєнний період.

Цікаво, що вподобання покупців щодо конкретних моделей залишилися майже незмінними. Renault Duster та Toyota RAV4 утримують лідерство вже кілька років поспіль. Навіть у січні 2026 року обсяги продажів нових авто у 5100 одиниць фактично відповідають рівню січня 2022 року, коли було продано 5300 машин.

Елітні моделі

Преміальний сегмент ринку відновився чи не найшвидше, подекуди навіть перевищуючи довоєнні показники. На вулицях міст продовжують з’являтися нові Rolls-Royce, McLaren та Lamborghini, що підтверджує стабільну зацікавленість у таких моделях.

Дорогі автомобілі залишаються популярними попри загальну економічну ситуацію. Цей сегмент став одним з перших, де обсяги реалізації досягли значень відносно спокійного 2021 року.

Вживаний транспорт

У секторі автомобілів з пробігом спостерігається суттєвіше просідання обсягів порівняно з 2021 роком. Тоді першу реєстрацію пройшли 517 400 вживаних машин, а у 2025 році цей показник зменшився майже вдвічі та склав 274 300 одиниць.

Змінилися і вподобання у цьому сегменті. Якщо чотири роки тому лідером був Volkswagen Passat, то зараз покупці частіше обирають компактніший Volkswagen Golf. Також значно скоротилося ввезення машин зі США: з 158 000 у 2021 році до 61 600 торік.

Електричний прорив

Справжній фурор на ринку спричинили електромобілі, продажі яких за чотири роки зросли майже в 13 разів. За весь 2021 рік було продано лише 8541 таку автівку, проте за результатами 2025 року реєстрацію пройшли рекордні 110 200 одиниць.

Ажіотажний попит спостерігався наприкінці минулого року перед зміною правил розмитнення, коли лише за грудень продали 32 800 штук. Навіть сильні морози нижче 0 °C та відключення електрики не зупинили покупців. Втім, після відновлення сплати ПДВ при імпорті електрокарів у січні 2026 року було зареєстровано лише 2873 електрокари, що все одно у чотири рази більше за аналогічний період 2022 року.

Гібридні рекорди

Позитивну динаміку демонструють і гібридні моделі, попит на які за чотири роки зріс практично вдвічі. У 2021 році було реалізовано 16 200 таких авто, а у 2025 році цей показник сягнув нової рекордної позначки у 31 200 одиниць.

Експерти називають таку ситуацію на ринку справжнім економічним дивом. Важко знайти інші історичні приклади, коли в умовах повномасштабної війни авторинок не просто виживає, а й встановлює історичні максимуми в окремих категоріях.