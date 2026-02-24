Видео
Как авторынок Украины выстоял во время полномасштабной войны

Дата публикации 24 февраля 2026 12:50
Как изменились продажи автомобилей в Украине за четыре года войны
Автомобили на стоянке в Киеве. Фото: УНИАН

Украинский автомобильный рынок продемонстрировал выносливость и способность к восстановлению на протяжении всех лет полномасштабного вторжения. Сравнение статистических показателей за 2021 и 2025 годы указывает на формирование новых потребительских трендов и сохранение стабильного спроса на транспортные средства.

Об этом написал Focus.

Новые автомобили

В течение 2021 года в стране реализовали 103 300 новых легковых машин, тогда как в 2025 году этот показатель составил 81 300 единиц. Падение не критическое, ведь рынок сохранил динамику роста на уровне 17% против 21% в довоенный период.

Интересно, что предпочтения покупателей относительно конкретных моделей остались почти неизменными. Renault Duster и Toyota RAV4 удерживают лидерство уже несколько лет подряд. Даже в январе 2026 года объемы продаж новых авто в 5100 единиц фактически соответствуют уровню января 2022 года, когда было продано 5300 машин.

Элитные модели

Премиальный сегмент рынка восстановился едва ли не быстрее всех, иногда даже превышая довоенные показатели. На улицах городов продолжают появляться новые Rolls-Royce, McLaren и Lamborghini, что подтверждает стабильный интерес к таким моделям.

Дорогие автомобили остаются популярными, несмотря на общую экономическую ситуацию. Этот сегмент стал одним из первых, где объемы реализации достигли значений относительно спокойного 2021 года.

Подержанный транспорт

В секторе автомобилей с пробегом наблюдается более существенное проседание объемов по сравнению с 2021 годом. Тогда первую регистрацию прошли 517 400 подержанных машин, а в 2025 году этот показатель уменьшился почти вдвое и составил 274 300 единиц.

Изменились и предпочтения в этом сегменте. Если четыре года назад лидером был Volkswagen Passat, то сейчас покупатели чаще выбирают более компактный Volkswagen Golf. Также значительно сократился ввоз машин из США: со 158 000 в 2021 году до 61 600 в прошлом году.

Также читайте:

Электрический прорыв

Настоящий фурор на рынке произвели электромобили, продажи которых за четыре года выросли почти в 13 раз. За весь 2021 год было продано лишь 8541 такую машину, однако по результатам 2025 года регистрацию прошли рекордные 110 200 единиц.

Ажиотажный спрос наблюдался в конце прошлого года перед изменением правил растаможки, когда только за декабрь продали 32 800 штук. Даже сильные морозы ниже 0 °C и отключение электричества не остановили покупателей. Впрочем, после восстановления уплаты НДС при импорте электрокаров в январе 2026 года было зарегистрировано лишь 2873 электрокара, что все равно в четыре раза больше аналогичного периода 2022 года.

Гибридные рекорды гибридные рекорды

Положительную динамику демонстрируют и гибридные модели, спрос на которые за четыре года вырос практически вдвое. В 2021 году было реализовано 16 200 таких авто, а в 2025 году этот показатель достиг новой рекордной отметки в 31 200 единиц.

Эксперты называют такую ситуацию на рынке настоящим экономическим чудом. Трудно найти другие исторические примеры, когда в условиях полномасштабной войны авторынок не просто выживает, но и устанавливает исторические максимумы в отдельных категориях.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
