Тест з ПДР на 30 секунд — хто проїде перехрестя останнім

Хто проїде останнім? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми перетин перехресть. Яким за чергою проїде перехрестя водій авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Першим.

Другим, після проїзду трамвая.

Останнім, після трамвая та велосипедиста.

Розбір задачі

На перехресті водій автомобіля має намір проїхати прямо. Трамвай повертає ліворуч, а велосипедист рухається прямо.

Перехрестя не обладнане світлофорами та дорожніми знаками пріоритету, тому є нерегульованим, а дороги — рівнозначними. Щоб з'ясувати, як має поводитися в зображеній ситуації водій авто, читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв.

На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Отже, трамвай має однозначну перевагу перед усіма іншими учасниками руху, тому проїде першим. Також водій авто має пропустити велосипедиста, адже він наближається з правого боку.

Правильна відповідь №3

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