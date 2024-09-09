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Экспресс-тест по ПДД — как водителю проехать перекресток

9 сентября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест по ПДД на 30 секунд — кто проедет перекресток последним
Кто проедет последним? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме пересечение перекрестков. Каким по счету проедет перекресток водитель авто в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

  • Первым.
  • Вторым после проезда трамвая.
  • Последним, после трамвая и велосипедиста.

Разбор задачи

Экспресс-тест по ПДД — как водителю проехать перекресток - фото 1

На перекрестке водитель автомобиля намерен проехать прямо. Трамвай поворачивает налево, а велосипедист двигается прямо.

Перекресток не оборудован светофорами и дорожными знаками приоритета, поэтому является нерегулируемым, а дороги — равнозначными. Чтобы выяснить, как должен вести себя в изображенной ситуации водитель авто, читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, трамвай имеет однозначное преимущество перед всеми другими участниками движения, поэтому проедет первым. Также водитель авто должен пропустить велосипедиста, ведь он приближается с правой стороны.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по проезду перекрестков — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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