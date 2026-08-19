До 50 авто: яка ситуація на кордоні України 19 серпня

Черги на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

У середу, 19 серпня, на західному кордоні України утворилися черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільше транспорту станом на 09:00 зафіксували на пунктах пропуску "Краківець" — 50 авто, "Шегині" — 40, "Косино" — 40 та "Устилуг" — 25. Водіям радять враховувати можливі збої електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 4 серпня

Сьогодні, 3 серпня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 11 контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск л/а тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 25 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" -0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 50 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 40 л/а, 0 автоб., 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 20 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 25 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 20 л/а, 1 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 6 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

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