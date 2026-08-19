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Головна Авто До 50 авто в черзі: яка ситуація на кордоні України

До 50 авто в черзі: яка ситуація на кордоні України

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 10:18
До 50 авто: яка ситуація на кордоні України 19 серпня
Черги на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

У середу, 19 серпня, на західному кордоні України утворилися черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільше транспорту станом на 09:00 зафіксували на пунктах пропуску "Краківець" — 50 авто, "Шегині" — 40, "Косино" — 40 та "Устилуг" — 25. Водіям радять враховувати можливі збої електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 4 серпня

Сьогодні, 3 серпня, станом на 09:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 11 контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 3 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск л/а тимчасово не здійснюється);
    "Устилуг" - 25 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)
    "Угринів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Рава-Руська" -0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Грушів" - 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Краківець" - 50 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Шегині" - 40 л/а, 0 автоб., 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
    "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Нижанковичі" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 серпня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
    "Ужгород" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
    "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 20 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
    "Косино" - 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
    "Лужанка" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
    "Вилок" - 25 л/а, 0 пішоходів;
    "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години). 

Черги на кордоні з Румунією 3 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
    "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
    "Порубне" - 20 л/а, 1 автоб., 0 пішоходів;
    "Красноїльськ" - 6 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
    "Дяківці" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 3 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
    "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

Як повідомляли Новини.LIVE, японський концерн Nissan свого часу створив один із найвідоміших двигунів V6 серії VQ. Цей силовий агрегат отримав 16 нагород Wards Auto у категорії "Кращий двигун", зокрема 14 перемог поспіль у період із 1995 до 2008 року. Мотор встановлювали на Nissan Maxima, Infiniti I30, Nissan 350Z, Infiniti G35 та інших моделях.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні досі можна придбати кросовери з автоматичною трансмісією за ціною до 25 тисяч доларів. До добірки доступних моделей увійшли Fiat 500X, Hyundai Venue, MG ZS Hybrid+, Ford Puma, Suzuki Vitara, Opel Mokka та інші автомобілі.

Польща кордон Словаччина черги на кордоні виїзд за кордон
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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