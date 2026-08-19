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Главная Авто До 50 автомобилей в очереди: какова ситуация на границе Украины

До 50 автомобилей в очереди: какова ситуация на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 10:18
До 50 автомобилей: какова ситуация на границе Украины 19 августа
Очереди на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

В среду, 19 августа, на западной границе Украины образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее скопление транспорта по состоянию на 09:00 зафиксировано на пунктах пропуска "Краковец" — 50 автомобилей, "Шегини" — 40, "Косино" — 40 и "Устилуг" — 25. Водителям рекомендуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 4 августа

Сегодня, 3 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 11 контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 3 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
    "Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)
    "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Краковец" — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Шегини" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    "Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М. Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
    "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Дзвинково" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
    "Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
    "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;
    "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 3 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
    "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
    "Порубное" — 20 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;
    "Красноильск" — 6 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 3 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
    "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

Как сообщали Новини.LIVE, японский концерн Nissan в свое время создал один из самых известных двигателей V6 серии VQ. Этот силовой агрегат получил 16 наград Wards Auto в категории "Лучший двигатель", в том числе 14 побед подряд в период с 1995 по 2008 год. Двигатель устанавливался на Nissan Maxima, Infiniti I30, Nissan 350Z, Infiniti G35 и другие модели.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине до сих пор можно приобрести кроссоверы с автоматической коробкой передач по цене до 25 тысяч долларов. В подборку доступных моделей вошли Fiat 500X, Hyundai Venue, MG ZS Hybrid+, Ford Puma, Suzuki Vitara, Opel Mokka и другие автомобили.

Польша граница Словакия очереди на границе выезд за границу
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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