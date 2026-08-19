До 50 автомобилей: какова ситуация на границе Украины 19 августа

Очереди на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница

В среду, 19 августа, на западной границе Украины образовались очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наибольшее скопление транспорта по состоянию на 09:00 зафиксировано на пунктах пропуска "Краковец" — 50 автомобилей, "Шегини" — 40, "Косино" — 40 и "Устилуг" — 25. Водителям рекомендуют учитывать возможные сбои в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 4 августа

Сегодня, 3 августа, по состоянию на 09:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 11 контрольно-пропускных пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется)

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов, 100 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

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"М. Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 20 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 20 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 6 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

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