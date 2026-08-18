Топ-10 кроссоверов с автоматом до 25 тысяч долларов в Украине

Доступные кроссоверы с автоматом: что выбрать до 25 тыс. долларов
Еще несколько лет назад новый достойный кроссовер с автоматической коробкой передач можно было приобрести примерно за 25 тысяч долларов, однако сейчас такие предложения стали значительно дороже. В то же время на украинском рынке до сих пор есть доступные модели, которые соответствуют этому бюджету. Названы 10 доступных кроссоверов с автоматической коробкой передач, которые можно приобрести за 25 тысяч долларов или дешевле.
Об этом сообщает AutoRia, передает Новини.LIVE.
Топ кроссоверов с автоматом до 25 тысяч долларов
- Fiat 500X
Цена Fiat 500X начинается примерно с 880 тысяч гривен. Автомобиль оснащен 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. В то же время Fiat 500X сложно назвать сугубо бюджетным кроссовером. Модель отличается ярким внешним видом и узнаваемым дизайном, а достаточно динамичный двигатель придает ей характер.
- Hyundai Venue
Hyundai Venue стоит от 923 500 гривен. Кроссовер создавался именно как доступная модель, и это хорошо заметно в его оснащении и материалах салона. Под капотом — 1,6-литровый двигатель мощностью 121 л.с., что делает Venue самым маломощным автомобилем в этой подборке.
Зато модель отличается простой конструкцией, репутацией практичного и надёжного автомобиля и неплохо сохраняет спрос на вторичном рынке.
- MG ZS Hybrid+
MG ZS стоит от 1 048 764 грн. Кроссовер оснащен полноценной гибридной силовой установкой мощностью 197 к.с. Благодаря этому MG ZS сочетает хорошую динамику с умеренным расходом топлива. Модель может заинтересовать тех, кто ищет не просто доступный кроссовер с автоматом, но и хочет получить мощность и экономичность.
- MG HS
Цена MG HS начинается от 1 050 000 грн. Кроссовер оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 162 к.с. и отличается комфортной подвеской. Главным преимуществом модели являются её размеры, поскольку MG HS заметно больше большинства конкурентов в этой подборке, поэтому подойдёт тем, кому компактные городские кроссоверы кажутся слишком маленькими.
- Ford Puma
Цена Ford Puma начинается от 1 050 000 грн. Кроссовер оснащен 1,0-литровым двигателем мощностью 125 к.с. Впрочем, Puma привлекает совсем другим — выразительным дизайном. Плавные линии кузова, рельефные задние крылья и компактные пропорции делают модель одной из самых привлекательных и динамичных на вид.
- Jetour X70
Автомобиль стоит от 1 050 000 грн. Кроссовер не относится к числу самых популярных моделей, однако отличается вместительным салоном и хорошо подходит для семейного использования.
- Suzuki Vitara
Suzuki Vitara стоит от 1 051 000 грн. Модель оснащена 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 140 к.с., чего достаточно для уверенной и динамичной езды. Vitara не претендует на рекорды по динамике, а отделка салона соответствует ее ценовому сегменту. Зато здесь установлена классическая автоматическая коробка передач, а за доплату можно выбрать версию с полным приводом.
- Opel Mokka
Opel Mokka стоит от 1 090 000 грн. Кроссовер получил 1,2-литровый двигатель мощностью 130 к.с. Mokka может заинтересовать современным дизайном. Кроме того, у модели неплохие перспективы при последующей продаже на вторичном рынке.
- Suzuki S-Cross
Suzuki S-Cross стоит от 1 095 000 грн. Технически модель близка к Vitara и оснащена тем же 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 к.с. На дороге S-Cross менее динамичен и не так увлекателен в управлении, зато отличается сбалансированным характером. Более сдержанный дизайн, больше пространства и комфортное поведение делают его более интересным выбором для тех, кто ищет прежде всего практичный семейный кроссовер.
- Citroen C3 Aircross
Citroen C3 Aircross стоит от 1 100 000 грн. При этом самую доступную версию у дилера можно заказать примерно за 1 043 100 грн, но на неё придётся подождать. Кроссовер оснащен 1,2-литровой гибридной силовой установкой мощностью 136 к.с. и по динамике близок к Suzuki S-Cross.
Зато C3 Aircross выигрывает благодаря свежему дизайну и очень комфортной подвеске, которая является одной из характерных черт модели.
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