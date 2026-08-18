Топ-10 кросоверів з автоматом до 25 тисяч доларів в Україні

Ford Puma. Фото: ford.ua

Ще декілька років тому новий пристойний кросовер із автоматом можна було придбати приблизно за 25 тисяч доларів, однак нині такі пропозиції стали значно дорожчими. Водночас на українському ринку досі є доступні моделі, які відповідають цьому бюджету. Названо 10 доступних кросоверів з автоматичною трансмісією, які можна придбати за 25 тисяч доларів або дешевше.

Про це повідомляє AutoRia, передає Новини.LIVE.

Топ кросоверів з автоматом до 25 тисяч доларів

Fiat 500X

Ціна Fiat 500X стартує приблизно від 880 тисяч гривень. Автомобіль оснащений 1,4-літровим турбомотором потужністю 140 к.с.. Водночас Fiat 500X складно назвати суто бюджетним кросовером. Модель вирізняється яскравою зовнішністю та впізнаваним дизайном, а достатньо жвавий двигун додає їй характеру.

Fiat 500X. Фото: fiat.if.ua

Hyundai Venue

Hyundai Venue коштує від 923 500 гривень. Кросовер створювали саме як доступну модель, і це добре помітно в її оснащенні та матеріалах салону. Під капотом — 1,6-літровий двигун потужністю 121 к.с., що робить Venue найменш потужним автомобілем у цій добірці.

Натомість модель має просту конструкцію, репутацію практичного й надійного авто та непогано зберігає попит на вторинному ринку.

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Hyundai Venue. Фото: hyundai.com.ua

MG ZS Hybrid+

MG ZS коштує від 1 048 764 грн. Кросовер оснащений повноцінною гібридною силовою установкою потужністю 197 к.с. Завдяки цьому MG ZS поєднує хорошу динаміку з помірною витратою пального. Модель може зацікавити тих, хто шукає не просто доступний кросовер із автоматом, а хоче отримати ще й потужність та економічність.

MG ZS Hybrid+. Фото: mgmotor.com.ua

MG HS

Ціна MG HS стартує від 1 050 000 грн. Кросовер оснащений 1,5-літровим двигуном потужністю 162 к.с. та вирізняється комфортною підвіскою. Головною перевагою моделі є її розміри, оскільки MG HS помітно більший за більшість конкурентів у цій добірці, тому підійде тим, кому компактні міські кросовери здаються замалими.

MG HS. Фото: mgmotor.com.ua

Ford Puma

Ціна Ford Puma стартує від 1 050 000 грн. Кросовер оснащений 1,0-літровим двигуном потужністю 125 к.с. Втім, Puma бере зовсім іншим — виразним дизайном. Плавні кузовні лінії, рельєфні задні крила та компактні пропорції роблять модель однією з найпривабливіших і найдинамічніших на вигляд.

Ford Puma. Фото: ford.ua

Jetour X70

Авто коштує від 1 050 000 грн. Кросовер не належить до найпопулярніших моделей, проте вирізняється містким салоном і добре підходить для сімейного використання.

Jetour X70. Фото: jetour.com.ua

Suzuki Vitara

Suzuki Vitara коштує від 1 051 000 грн. Модель має 1,4-літровий турбодвигун потужністю 140 к.с., якого достатньо для впевненої та жвавої їзди. Vitara не претендує на рекорди з динаміки, а оздоблення салону відповідає її ціновому сегменту. Натомість тут встановлений класичний автомат, а за доплату можна обрати версію з повним приводом.

Suzuki Vitara. Фото: suzuki.ua

Opel Mokka

Opel Mokka коштує від 1 090 000 грн. Кросовер отримав 1,2-літровий двигун на 130 к.с. Mokka може зацікавити сучасним дизайном. Крім того, модель має непогані перспективи під час подальшого продажу на вторинному ринку.

Opel Mokka. Фото: opel.ua

Suzuki S-Cross

Suzuki S-Cross коштує від 1 095 000 грн. Технічно модель близька до Vitara та оснащена тим самим 1,4-літровим турбомотором потужністю 140 к.с. На дорозі S-Cross менш динамічний і не такий азартний у керуванні, зате бере збалансованим характером. Стриманіший дизайн, більше простору та комфортна поведінка роблять його цікавішим вибором для тих, хто шукає насамперед практичний сімейний кросовер.

Suzuki S-Cross. Фото: suzuki.ua

Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross коштує від 1 100 000 грн. Водночас найдоступнішу версію у дилера можна замовити приблизно за 1 043 100 грн, але на неї доведеться зачекати. Кросовер оснащений 1,2-літровою гібридною силовою установкою на 136 к.с. і за динамікою близький до Suzuki S-Cross.

Натомість C3 Aircross виграє завдяки свіжому дизайну та дуже комфортній підвісці, яка є однією з характерних рис моделі.

Citroen C3 Aircross. Фото: citroen.ua

Як писали Новини.LIVE, вибір моторної оливи має відповідати вимогам виробника, адже неправильна в’язкість або допуски можуть прискорити знос двигуна, збільшити витрату пального й спровокувати дорогий ремонт. Експерти назвали п’ять ознак, які свідчать, що оливу в авто час терміново замінити.

А преміальний автомобіль може вимагати значних витрат на обслуговування вже після покупки. Складна електроніка, підвіска та система охолодження часто потребують дорогих деталей і спеціалістів. Автомеханік Алан Гельфанд назвав п’ять уживаних моделей, придбання яких може обернутися серйозними витратами.