Механік встановлює колесо на авто. Фото: autoolstore.com

Навіть в автомобілі з переднім приводом кращі шини потрібно встановлювати на задню вісь. Більшість водіїв робить навпаки, позаяк передні колеса відповідають за розгін, гальмування та повороти. Проте фахівці німецького автоклубу ADAC наголошують, що це правило діє для машин з переднім, заднім та повним приводом. Головна причина криється у фізиці руху, адже саме задня вісь утримує стабільність кузова під час маневрів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Trendy.

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Небезпека заносу

Коли зчеплення з дорогою втрачають передні колеса, автомобіль починає зносити назовні повороту, але водієві достатньо скинути газ для повернення на потрібну траєкторію.

Значно гірша ситуація виникає при втраті зчеплення задньої осі, коли задня частина машини швидко обганяє передню та провокує некероване обертання. У такому разі інстинктивне різке гальмування лише погіршує ситуацію, а стабілізувати машину в заносі може тільки досвідчений водій, який уміє швидко повернути кермо в бік ковзання.

Нові шини на передній осі справді скорочують гальмівний шлях на мокрому асфальті та пізніше спливають під час аквапланування, що особливо помітно на літній гумі. Однак водій добре відчуває втрату контакту передніх коліс через кермо, тоді як початок аквапланування на задній осі залишається зовсім непомітним.

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Крім того, при раптовому об'їзді перешкоди основне навантаження припадає саме на задню вісь, а можливий бічний удар після розвороту захищає пасажирів значно гірше за фронтальне зіткнення.

Правила заміни

Якщо бюджет дозволяє купити лише дві нові покришки, їх слід поставити назад, а старіший комплект перенести на передню вісь. Для рівномірного зносу гуми фахівці радять міняти колеса місцями між осями кожні 8000–10 000 км пробігу.

На повнопривідних моделях однакова висота протектора має ще більше значення, адже суттєва різниця в діаметрі коліс створює зайве навантаження на трансмісію.

Перед кожним сезоном варто вимірювати глибину протектора спеціальним приладом, дотримуючись рекомендацій ADAC щодо мінімального залишку 3 мм для літніх і 4 мм для зимових моделей.

Окрім глибини канавок, важливим показником залишається вік гуми за кодом DOT, адже з роками матеріал твердне і гірше тримає дорогу.

На одній осі категорично не можна поєднувати різні типи покришок, а при великій різниці у стані коліс безпечніше оновити одразу весь комплект.

Раніше Новини.LIVE писали, чому шини авто зношуються нерівномірно та що з цим робити. Вчасна діагностика та регулювання вузлів допомагають зупинити руйнування протектора й зберегти зчеплення з дорогою.

Також читайте, чи можна замінити на автомобілі лише одну шину. Закони не забороняють таке, але вимагають суворого дотримання однакового малюнка протектора на одній осі.