Передньопривідний автомобіль. Фото: caranddriver.com

У сучасній автомобільній індустрії передній привід залишається найпопулярнішим компонуванням серед масових седанів, хетчбеків та сімейних кросоверів. Поєднання двигуна та провідних коліс в одній частині кузова дозволяє виробникам зменшити собівартість машин та звільнити більше місця в салоні. Важкий мотор над передньою віссю покращує зчеплення з дорогою на слизькому покритті. Однак поєднання кермування та розгону в одному місці створює чимало мінусів під час щоденної їзди.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Силове підрулювання

Поперечне розміщення двигуна змушує конструкторів використовувати приводні вали різної довжини для лівого та правого колеса. Під час різкого натискання на педаль газу коротший вал передає крутний момент швидше за довший. У результаті кермо починає самовільно тягнути вбік, що викликає відчутне дискомфортне посмикування у руках водія.

Цей ефект стає особливо помітним на потужних версіях авто або при зношених елементах підвіски та опорах мотора. На слизькій дорозі чи нерівному покритті різниця в зчепленні коліс лише посилює відхилення траєкторії.

Недостатнє повертання також виникає через надмірне навантаження на передні покришки. Мотор і трансмісія тиснуть на передню вісь, змушуючи гуму одночасно повертати, гальмувати та розганяти машину. У швидких поворотах авто прагне продовжити рух прямо замість входу в віраж, що змушує водія скидати швидкість.

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Обмежена потужність

Передньопривідне компонування має чітку стелю продуктивності, яку неможливо обійти без втрати керованості. Найшвидші серійні машини цього типу розганяються до 100 км/год у найкращому разі за 4 секунди.

Виробники не випускають передньопривідні машини на 800 чи 1000 к.с., позаяк передні шини фізично не здатні реалізувати такий потенціал. Спроба передати високу потужність на кермові колеса призводить лише до миттєвого буксування та повної втрати контролю над машиною.

Прискорений знос шин є прямим наслідком нерівномірного розподілу ваги між осями. Наприклад, у хетчбека Volkswagen Golf GTI 2026 року випуску на передню вісь припадає 61% маси, а на задню лише 39%.

Передні покришки зношуються вдвічі швидше за задні, адже вони беруть на себе більшу частину гальмівного зусилля та бічних навантажень у поворотах.

Тісний відсік

Щільне розміщення вузлів під капотом суттєво ускладнює проведення ремонтних робіт. Майстрам доводиться витрачати більше часу на демонтаж сусідніх деталей для доступу до потрібного вузла, що підвищує підсумковий чек на СТО.

Шарніри рівних кутових швидкостей та піввісі працюють під постійним навантаженням під час поворотів керма. Через це деталі зношуються значно швидше за аналогічні елементи в авто з заднім приводом.

Раніше Новини.LIVE писали, чи досі для автомобільних шин діє правило п'яти років. Експерти пояснили реальний термін служби покришок та навели головні ознаки зносу.

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