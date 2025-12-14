Відео
Чому передній привід став стандартним для дешевих авто

Дата публікації: 14 грудня 2025 14:22
Чому передній привід став обов'язковим для бюджетних авто
Компактні автомобілі. Фото: drive.com.au

Тотальне домінування переднього приводу (FWD) у сегменті доступних автомобілів не є випадковим. Ця технологія стала стандартом завдяки поєднанню інженерної ефективності, економічних факторів та історичних обставин, що змусили індустрію відмовитися від класичного заднього приводу (RWD).

Про це написав Jalopnik.

Читайте також:

Ефективність пакування

Головною перевагою передньопривідного компонування експерти називають "пакування". Розміщення двигуна поперечно (збоку на бік), а не поздовжньо, дозволило інженерам значно скоротити довжину моторного відсіку. Це, своєю чергою, звільнило більше місця для пасажирів та багажу в межах тих самих габаритів кузова.

Крім того, передній привід усунув потребу в карданному валу, який у задньопривідних авто проходить під підлогою через весь салон, створюючи масивний трансмісійний тунель. Відсутність цього тунелю дозволила зробити підлогу рівною, що критично важливо для компактних міських автомобілів, еталоном яких свого часу став класичний Mini.

Економія та керування

Відмова від карданного валу та важкого заднього диференціала суттєво зменшила споряджену масу автомобілів. Менша вага автоматично означає кращу паливну економічність. Цей фактор став вирішальним під час нафтових криз 1970-х років, коли автовиробники були змушені екстрено шукати шляхи зниження споживання пального. Саме тоді передній привід почав масово витісняти задній.

Додатковою перевагою стала поведінка авто на дорозі. Позаяк вага двигуна зосереджена безпосередньо над ведучими колесами, передньопривідні автомобілі демонструють краще зчеплення з дорогою на снігу або мокрому асфальті, що є важливим аргументом безпеки для масового споживача.

Також читайте:

Експерти назвали три найефективніші автомобілі для їзди містом

ТОП-3 кращих компактних кросоверів, які помістяться у будь-якому гаражі

Технологія збірки

З виробничого погляду передній привід виявився значно вигіднішим. У такій схемі двигун, коробка передач та диференціал об'єднані в один компактний модуль. Це спрощує процес збірки на конвеєрі: весь силовий агрегат монтується в автомобіль за одну операцію, що вимагає менше часу та людських ресурсів порівняно зі встановленням компонентів заднього приводу, розкиданих по всій довжині шасі.

авто економія автомобіль пальне цікаві факти
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
