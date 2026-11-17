Механик устанавливает колесо на автомобиль. Фото: autoolstore.com

Даже на автомобиле с передним приводом лучшие шины следует устанавливать на заднюю ось. Большинство водителей поступает наоборот, поскольку передние колеса отвечают за разгон, торможение и повороты. Однако специалисты немецкого автоклуба ADAC отмечают, что это правило действует для автомобилей с передним, задним и полным приводом. Главная причина кроется в физике движения, ведь именно задняя ось обеспечивает стабильность кузова во время маневров.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Trendy.

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Опасность заноса

Когда передние колеса теряют сцепление с дорогой, автомобиль начинает сносить наружу поворота, но водителю достаточно сбросить газ, чтобы вернуться на нужную траекторию.

Гораздо хуже обстоит дело при потере сцепления задней оси, когда задняя часть машины быстро опережает переднюю и провоцирует неуправляемое вращение. В таком случае инстинктивное резкое торможение только усугубляет ситуацию, а стабилизировать машину в заносе может только опытный водитель, который умеет быстро повернуть руль в сторону скольжения.

Новые шины на передней оси действительно сокращают тормозной путь на мокром асфальте и позже теряют сцепление при аквапланировании, что особенно заметно на летней резине. Однако водитель хорошо ощущает потерю сцепления передних колес через руль, тогда как начало аквапланирования на задней оси остается совершенно незаметным.

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Кроме того, при внезапном объезде препятствия основная нагрузка приходится именно на заднюю ось, а возможный боковой удар после разворота защищает пассажиров значительно хуже, чем при фронтальном столкновении.

Правила замены

Если бюджет позволяет купить только две новые шины, их следует установить сзади, а более старый комплект перенести на переднюю ось. Для равномерного износа резины специалисты советуют менять колеса местами между осями каждые 8 000–10 000 км пробега.

На полноприводных моделях одинаковая высота протектора имеет ещё большее значение, ведь существенная разница в диаметре колёс создает лишнюю нагрузку на трансмиссию.

Перед каждым сезоном следует измерять глубину протектора специальным прибором, следуя рекомендациям ADAC относительно минимального остатка в 3 мм для летних и 4 мм для зимних моделей.

Помимо глубины канавок, важным показателем остается возраст шин по коду DOT, ведь с годами материал твердеет и хуже держит дорогу.

На одной оси категорически нельзя сочетать разные типы шин, а при большой разнице в состоянии колес безопаснее обновить сразу весь комплект.

Ранее Новини.LIVE писали, почему шины автомобиля изнашиваются неравномерно и что с этим делать. Своевременная диагностика и регулировка узлов помогают остановить разрушение протектора и сохранить сцепление с дорогой.

Также читайте, можно ли заменить на автомобиле только одну шину. Законы не запрещают такое, но требуют строгого соблюдения одинакового рисунка протектора на одной оси.