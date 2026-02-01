Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чому спідометр ніколи не показує реальну швидкість авто

Чому спідометр ніколи не показує реальну швидкість авто

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 14:22
Чому автомобільний спідометр ніколи не показує реальну швидкість руху
Спідометр. Фото: motorama.com.au

Спідометри в сучасних транспортних засобах ніколи не показують абсолютно точні цифри через суворі технічні стандарти та вимоги безпеки. Виробники свідомо налаштовують обладнання так, щоб відображена швидкість була трохи вищою за дійсну.

Про це написав Auto Swiat.

Реклама
Читайте також:

Законодавчі обмеження

Європейські норми сертифікації забороняють приладу показувати швидкість нижчу за дійсну. Це правило впроваджене для запобігання несвідомому перевищенню обмежень швидкості водіями. Максимально допустима похибка обчислюється за формулою 10% від реальної швидкості плюс ще 4 км/год. Наприклад, якщо машина їде зі швидкістю 100 км/год, прилад може легально відображати до 114 км/год.

Вплив стану коліс

Найбільша складність у вимірюванні швидкості полягає в мінливому зовнішньому діаметрі шин. Нова гума зазвичай має протектор 8-9 мм, але при зносі до 3 мм діаметр колеса зменшується. Це призводить до того, що при тій самій швидкості колесо обертається частіше. Електроніка інтерпретує таку зміну як прискорення та видає завищені дані на панель. Також на показники впливає тиск у колесах, адже його зниження змушує систему вважати, що темп руху вищий.

Також читайте:

На якій швидкості автомобіль витрачає найменше пального

Тест з Правил дорожнього руху: яка швидкість дозволена водію?

Супутникова навігація та GPS

Визначення швидкості за допомогою супутників також не є ідеальним методом. Системи геолокації фіксують позицію об’єкта з певними інтервалами та часто згладжують траєкторію. На звивистих дорогах це призводить до помилок, бо виміряна відстань виявляється коротшою за реальний шлях.

Як перевіряють прилади на заводі

Стандартні процедури перевірки точності під час гомологації проводять лише для певних діапазонів швидкості. Для авто зі швидкістю понад 150 км/год вимірювання здійснюють на відмітках 40 км/год, 80 км/год та 120 км/год. Точність роботи на дуже високих показниках зазвичай не перевіряється офіційно. При цьому похибка обладнання під час заводських тестів не повинна виходити за межі 0,5 %.

авто поради автомобіль безпека заборони
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації