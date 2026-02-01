Чому автомобільний спідометр ніколи не показує реальну швидкість руху

Спідометр. Фото: motorama.com.au

Спідометри в сучасних транспортних засобах ніколи не показують абсолютно точні цифри через суворі технічні стандарти та вимоги безпеки. Виробники свідомо налаштовують обладнання так, щоб відображена швидкість була трохи вищою за дійсну.

Законодавчі обмеження

Європейські норми сертифікації забороняють приладу показувати швидкість нижчу за дійсну. Це правило впроваджене для запобігання несвідомому перевищенню обмежень швидкості водіями. Максимально допустима похибка обчислюється за формулою 10% від реальної швидкості плюс ще 4 км/год. Наприклад, якщо машина їде зі швидкістю 100 км/год, прилад може легально відображати до 114 км/год.

Вплив стану коліс

Найбільша складність у вимірюванні швидкості полягає в мінливому зовнішньому діаметрі шин. Нова гума зазвичай має протектор 8-9 мм, але при зносі до 3 мм діаметр колеса зменшується. Це призводить до того, що при тій самій швидкості колесо обертається частіше. Електроніка інтерпретує таку зміну як прискорення та видає завищені дані на панель. Також на показники впливає тиск у колесах, адже його зниження змушує систему вважати, що темп руху вищий.

Супутникова навігація та GPS

Визначення швидкості за допомогою супутників також не є ідеальним методом. Системи геолокації фіксують позицію об’єкта з певними інтервалами та часто згладжують траєкторію. На звивистих дорогах це призводить до помилок, бо виміряна відстань виявляється коротшою за реальний шлях.

Як перевіряють прилади на заводі

Стандартні процедури перевірки точності під час гомологації проводять лише для певних діапазонів швидкості. Для авто зі швидкістю понад 150 км/год вимірювання здійснюють на відмітках 40 км/год, 80 км/год та 120 км/год. Точність роботи на дуже високих показниках зазвичай не перевіряється офіційно. При цьому похибка обладнання під час заводських тестів не повинна виходити за межі 0,5 %.