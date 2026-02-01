Почему автомобильный спидометр никогда не показывает реальную скорость движения

Спидометр. Фото: motorama.com.au

Спидометры в современных транспортных средствах никогда не показывают абсолютно точные цифры из-за строгих технических стандартов и требований безопасности. Производители сознательно настраивают оборудование так, чтобы отображаемая скорость была немного выше действительной.

Об этом написал Auto Swiat.

Реклама

Читайте также:

Законодательные ограничения

Европейские нормы сертификации запрещают прибору показывать скорость ниже действительной. Это правило введено для предотвращения бессознательного превышения ограничений скорости водителями. Максимально допустимая погрешность вычисляется по формуле 10% от реальной скорости плюс еще 4 км/ч. Например, если машина едет со скоростью 100 км/ч, прибор может легально отображать до 114 км/ч.

Влияние состояния колес

Самая большая сложность в измерении скорости заключается в меняющемся внешнем диаметре шин. Новая резина обычно имеет протектор 8-9 мм, но при износе до 3 мм диаметр колеса уменьшается. Это приводит к тому, что при той же скорости колесо вращается чаще. Электроника интерпретирует такое изменение как ускорение и выдает завышенные данные на панель. Также на показатели влияет давление в колесах, ведь его снижение заставляет систему считать, что темп движения выше.

Также читайте:

На какой скорости автомобиль расходует меньше всего топлива

Тест по Правилам дорожного движения: какая скорость разрешена водителю?

Спутниковая навигация и GPS

Определение скорости с помощью спутников также не является идеальным методом. Системы геолокации фиксируют позицию объекта с определенными интервалами и часто сглаживают траекторию. На извилистых дорогах это приводит к ошибкам, потому что измеренное расстояние оказывается короче реального пути.

Как проверяют приборы на заводе

Стандартные процедуры проверки точности при гомологации проводят только для определенных диапазонов скорости. Для авто со скоростью более 150 км/ч измерения осуществляют на отметках 40 км/ч, 80 км/ч и 120 км/ч. Точность работы на очень высоких показателях обычно не проверяется официально. При этом погрешность оборудования при заводских тестах не должна выходить за пределы 0,5 %.